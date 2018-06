Na MSR v dráhovej cyklistike v Prešove sa predstaví slovenská špička

Pre jediný cyklistický velodróm na Slovensku pôjde o významné podujatie, ešte významnejším však budú preteky Európskeho pohára UCI kategórii C2 v závere augusta.

Prešov 29. júna (TASR) - Cyklistický velodróm v Prešove bude počas najbližšieho víkendu patriť majstrovstvám Slovenska v dráhovej cyklistike. Účasť na pretekoch bude zároveň aj jedným z nominačných kritérií ME v Glasgowe a predstaví sa na nich kompletná slovenská špička. Pre jediný cyklistický velodróm na Slovensku pôjde o významné podujatie, ešte významnejším však budú preteky Európskeho pohára UCI kategórii C2 v závere augusta.



V roku 2017 sa na prešovskom velodróme po dlhých rokoch konali majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike. Podujatie sa na východ Slovenska vráti už počas najbližšieho víkendu (30.júna - 1. júla). "Účasť na týchto pretekoch je jedno z nominačných kritérií ME v Glasgowe. Okrem účasti na MSR musia mať pretekári splnené limity, tie však už splnené majú. Na prešovskom velodróme by sa zrejme aj tak nedali dosiahnuť také časy, aké sa dosahujú na drevených dráhach s dĺžkou 250 metrov. Dráhy s dĺžkou 333,33 m, akú máme aj my, sa používajú už iba na niektorých pretekoch Svetového alebo Európskeho pohára," uviedol manažér ŠK Velodróm Prešov Branislav Delej. K favoritom republikového šampionátu by mali patriť Alžbeta Bačíková Pavlendová, Tereza Medveďová, Filip Taragel, Andrej Strmiska a aj vlaňajší víťaz Matúš Štoček.



Týždeň po pretekoch v kategóriách Elite vybehnú na trať prešovského velodrómu mládežnícki cyklisti v mužských aj ženských kategóriách, v rýchlostných aj vytrvalostných disciplínach.



Dráhová cyklistika sa na 333,33 m dlhý okruh vráti 29. augusta, keď je na programe Grand prix mesta Prešov. Pôjde vôbec o prvé preteky UCI kategórie C2 na Slovensku. "Tie budú súčasťou Európskeho pohára a budú sa v nich zbierať body v rámci kvalifikácie OH 2020. Tešíme sa na cyklistickú elitu. Na budúci rok by sme radi mali preteky kategórie C1," poznamenal Delej s dodatkom, že cieľom slovenskej dráhovej cyklistiky je mať štyroch pretekárov - dvoch mužov a dve ženy - na olympiáde 2020 v Tokiu.



Predstavitelia ŠK Velodróm Prešov majú radosť, že po rokoch stagnácie ožíva v meste dráhová cyklistika. "V minulosti bol velodróm výkvet športu v meste, no nie tak dávno bol útočiskom pre bezdomovcov a bol v hroznom stave. Pustili sme sa však do jeho revitalizácie a podarilo sa nám ho oživiť. Vlani sme získali sumu 250.000 eur zo štátnych dotácií, ktoré išli na účet SZC a boli účelovo viazané na prešovský velodróm. Bola pripravená projektová dokumentácia a teraz sme pripravení podpísať zmluvy s mestom Prešov a Slovenským zväzom cyklistiky. Suma 100.000 eur bude použitá na špičkovú časomieru so štartovacími blokmi a 150.000 pôjde na rekonštrukciu budovy, v ktorej je zázemie velodrómu, opravovňa bicyklov, kancelárie, ale aj ubytovanie, spoločenská miestnosť a ďalšie priestory," prezradil Delej. "Radi by sme ešte v roku 2018 osadili kamerový systém. Hlavný dôvod je ten, že priestory velodrómu "navštevujú" neprispôsobiví občania, ktorí poškodzujú majetok a znehodnocujú vykonané práce. Nedávno bolo dané nové oplotenie, no už po pár dňoch bolo zničené, takisto bola znečisťovaná aj samotná dráha. Preto je kamerový systém nevyhnutný," uviedla primátorka Andrea Turčanová.