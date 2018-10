Dresy kapitánov SR a ČR pôjdu do dražby na pomoc Čišovskému

Oba dresy budú podpísané aj hráčmi národných tímov. Kapitán Slovenska Škrtel v ňom nastúpil na svoj stý zápas v reprezentácii a Dočkal absolvoval svoju premiéru s kapitánskou páskou na ruke.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Kapitánske dresy Martina Škrtela a Bořeka Dočkala, v ktorých obaja odohrali sobotňajší zápas Ligy národov Slovensko - Česko, dajú do dražby. Získané financie pôjdu na pomoc bývalému slovenskému reprezentantovi Mariánovi Čišovskému, ktorý bojuje s ťažkou chorobou ALS. Uviedol to portál futbalsfz.sk.



Oba dresy budú podpísané aj hráčmi národných tímov. Kapitán Slovenska Škrtel v ňom nastúpil na svoj stý zápas v reprezentácii a kapitán Čechov Dočkal absolvoval svoju premiéru s kapitánskou páskou na ruke.



Po sobotňajšom stretnutí sa začne dražba na stránke www.spolek28.cz, potrvá do 31. októbra. Dresy dražiteľom odovzdajú počas pražského zápasu Česko – Slovensko, ktorý je na programe 19. novembra.