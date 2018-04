Druhé finále rozhodol excelentne Asselin: Venujem sa tomu dosť

O výhre "baranov" rozhodlo niekoľko faktorov, ale aj jedna fatálna chyba brankár Michala Valenta, po ktorej Bystričania vyrovnali na 2:2

Bratislava 14. apríla (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice si vezú z Trenčína dve víťazstvá. Finále Kaufland Tipsport Ligy 2017/2018 im zatiaľ vychádza podľa predstáv, k titulu im chýbajú dva kroky. Tie môžu urobiť na domácom ľade, keďže séria sa teraz sťahuje do stredu Slovenska.



Bystrica v sobotu vyhrala 4:3 po nájazdoch a výborne nadviazala na piatkový triumf 4:3 po predĺžení. "Po včerajšej výhre sme opäť chceli triumfovať. Som rád, že sa nám to podarilo po dobrom kolektívnom výkone. Nezlomil nás ani nepriaznivý stav. Šťastie stálo na našej strane, je to super," povedal útočník "baranov" Marek Bartánus, ktorý čaká vyrovnané zápasy aj naďalej. "Stretli sa dve vyrovnané mužstvá, najlepšie v lige. Je to finále ako má byť a ja verím že to bude takto aj naďalej."



O výhre "baranov" rozhodlo niekoľko faktorov, ale aj jedna fatálna chyba brankár Michala Valenta, po ktorej Bystričania vyrovnali na 2:2. "Kto urobí menej chýb a dá do hry viac srdca, ten vyhrá," dodal Bartánus, ktorý nevidí rozdiel medzi zápasmi: "My pôjdeme do domácich zápasov tak isto, ako doteraz. Teda s pokorou."



Bystričania ukázali skvelú vyspelosť v samostatných nájazdoch, najmä Kanaďan Guillaume Asselin. Ten sa doslova pohral s Valentom a rozhodol o triumfe hostí. "Guillaume má nesmierne šikovné ruky, aj na tréningu už neraz ukázal podobné kúsky. Sme radi, že mu to opäť vyšlo," poznamenal Bartánus.



Asselin predviedol v nájazdoch dve podobné zakončenia, v oboch išlo o brilantné blafáky. "Skúšam na tréningu rôzne varianty, venujem sa tomu podstatne veľa. Veril som si aj tentokrát, som rád, že som pomohol tímu. Vyhrať dvakrát u súpera je skvelé. Ešte však nie je koniec," povedal Asselin pre TASR.