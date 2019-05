Družné fandenie Slovákov a Nemcov úspech neprinieslo, Kahun: Škoda

Američania duel s Nemeckom vyhrali 3:1 a definitívne pochovali šance slovenskej reprezentácie na štvrťfinále.

Košice 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví fanúšikovia sa štyri dni po tom, čo ich zarmútilo práve Nemecko pridali k jeho priaznivcom a v nedeľu v košickej Steel Aréne spoločne podporovali tím trénera Toniho Söderholma v súboji s USA. Ich spoločné fandenie však ovocie neprinieslo. Američania duel vyhrali 3:1 a definitívne pochovali šance domácej reprezentácie na štvrťfinále. "Chceli sme to vyhrať pre Slovensko, bohužiaľ, nevyšlo to," povedal po stretnutí útočník Dominik Kahun.



Duel sa pritom vyvíjal celkom priaznivo. Nemci sa ujali vedenia v 12. minúte, keď sa presadil Frederik Tiffels, krátko na to však vyrovnal James van Riemsdyk. Nemci odolávali favoritovi až do 51. minúty, keď prišiel víťazný zásah Dylana Larkina a v 57. pridal v presilovke poistku Jack Eichel. "Z našej strany to bol dnes dobrý zápas. Daril sa nám prechod do útoku a mali sme aj dobrý pohyb smerom dozadu. Vedeli sme, že Američania sú veľmi nebezpeční v ofenzíve a pripravili sme sa na to. Brankár Niederberger predviedol výborný výkon a 50 minút nás držal v hre o víťazstvo," povedal kapitán Moritz Müller.



Nemci si tak po štyroch triumfoch za sebou pripísali na konto druhú prehru so zámorskými hokejistami, v sobotu nestačili na Kanadu (1:8). Postup do štvrťfinále však už mali istý predtým. "Chceli sme zdolať Američanov, to bolo hlavné a vedeli sme, že ak sa to podarí, tak pomôžeme Slovákom. To by sa nám tiež páčilo, dali sme do toho všetko, no bohužiaľ to nevyšlo. Bola to super atmosféra, fanúšikovia boli skvelí, škoda. Chceli sme, aby Slováci taktiež postúpili, alebo aby mali ešte aspoň šancu," uviedol Kahun.



Američania potrebovali na istotu účasti medzi najlepšou osmičkou turnaja získať v posledných dvoch dueloch viac ako bod. V nedeľu nenechali nič na náhodu a triumfom nad Nemeckom spečatili postup. "Splnili sme prvý cieľ. Dnes to bol pre nás veľký zápas, zaujímavá konfrontácia. Nemci hrali veľmi dobre, zachytal im brankár a hnalo ich celé hľadisko. Už pred zápasom s Dánskom sme vedeli, že potrebujeme dve víťazstvá a sme radi, že sme ich dosiahli ešte pred záverečným duelom s Kanadou," uviedol útočník a strelec víťazného gólu USA Dylan Larkin.



Svoje účinkovanie v základnej A-skupine uzavrú v utorok ostrosledovaným derby zápasom. "USA a Kanada to je vždy veľká rivalita, pre nás je to ďalšia šanca, ako sa ešte zlepšiť. Prišli sme sem, aby sme vyhrávali," dodal kapitán USA Patrik Kane.