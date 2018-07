Dubovcová a Štrbová v premiére na ME podľahli Holanďankám

ME 2018 v plážovom volejbale - B-skupina (Rotterdam) - utorok:



Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (Hol.-15) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-18) 2:0 (18, 14) za 37 minút







Zostávajúci program B-skupiny - streda:



Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR-2) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-18) /12.00/







Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-18) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-31) /17.30/

Rotterdam 17. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení v rotterdamskej základnej B-skupine na ME v Holandsku (17. - 21. júla 2018). V utorok večer v spoločnej premiére na tomto fóre prehrali s domácimi pätnástkami turnaja Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou 0:2 (-18, -14).Pre Dubovcovú a Štrbovú to bola premiérová konfrontácia s touto holandskou dvojicou. Keizerová aj Meppelinková majú na konte po jednom európskom titule po boku Marleen Ramondovej-van Ierselovej - Keizerová triumfovala v roku 2012, Meppelinková o dva roky neskôr.Dubovcová a Štrbová začali dobre, viedli 3:1. Holanďanky rýchlo zmazali manko a v polovici setu mali navrch (11:9). O chvíľu Slovenky viedli 14:13, domáce hráčky však neskôr trojbodovou šnúrou odskočili na 18:15 a záver zvládli - 21:18. Povzbudeným Holanďankám patril úvod druhej časti (4:1), slovenský pár sa štyrmi bodmi v sérii dostal do vedenia 5:4. Priebeh bol v polovici tohto dejstva vyrovnaný (10:10), následne Holanďanky bodovými šnúrami unikli (13:10, 16:11) a v koncovke nemali problémy, premenili prvý mečbal (21:14).Úradujúce slovenské šampiónky odohrajú v stredu v B-skupine zostávajúce dva duely: proti českým dvojkám Barbore Hermannovej a Markéte Slukovej (12.00 h) a Francúzkam Alexandre Jupiterovej a Aline Chamereauovej (17.30 h). Víťazky každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia priamo do osemfinále, dvojice z druhých a tretích priečok budú hrať play-off o účasť v osemfinále. Informovala oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).