Dubovcová a Štrbová si na úvod ME zmerajú sily s domácimi Holanďankami

Program B-skupiny ME žien:



utorok



Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (15-Hol.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR) /19.45/



Barbora Hermannová, Markéta Sluková (2-ČR) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (31-Fr.) /20.35/



streda



Barbora Hermannová, Markéta Sluková (2-ČR) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR) /12.00/



Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (15-Hol.) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (31-Fr.) /13.00/



Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (31-Fr.) /17.30/



Barbora Hermannová, Markéta Sluková (2-ČR) - Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (15-Hol.) /18.30/

Rotterdam 16. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová tento týždeň absolvujú spoločnú premiéru na majstrovstvách Európy. Predstavia sa na šampionáte v Holandsku (17. - 21. júla). Žreb 1. júna v Utrechte rozhodol, že úradujúce slovenské šampiónky si v rotterdamskej B-skupine zmerajú sily s dvojicami z Česka, Francúzska a domáceho Holandska.povedala 22-ročná poliarka Štrbová, blokárka Dubovcová dodala:Na úvod v utorok od 19.45 h na Slovenky čaká súboj proti domácim pätnástkam podujatia Sanne Keizerovej a Madelein Meppelinkovej. V stredu odohrajú dva duely: o 12.00 h nastúpia proti českým dvojkám Barbore Hermannovej a Markéte Slukovej, o 17.30 h budú čeliť francúzskym tridsaťjednotkám Alexandre Jupiterovej a Aline Chamereauovej.Víťazky každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia priamo do osemfinále, dvojice z druhých a tretích priečok budú hrať play off o osemfinále.skonštatovala Dubovcová.dodala Štrbová na oficiálnej stránke Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Najlepšie slovenské beachvolejbalistky s Keizerovou a Meppelinkovou ani Jupiterovou a Chamereauovou nemajú vzájomnú minulosť. S Hermannovou a Slukovou sa stretli trikrát - minulý týždeň v rámci World Tour na turnaji najvyššej kategórie Five stars vo švajčiarskom Gstaade im v základnej skupine podľahli 0:2 (-19, -17). Po vzájomnom súboji na májovom štvorhviezdičkovom podujatí v brazílskej Itapeme sa tešili Slovenky (2:1), Češky uspeli v troch setoch v januári na domácej pôde v Pelhřimove na turnaji CEV Masters.Na predvlaňajšom európskom šampionáte vo švajčiarskom Bieli sa Dubovcová predstavila ešte s Dominikou Nestarcovou, obsadili 9. miesto. V rakúskom Klagenfurte 2015 postúpili Dubovcová s Nestarcovou do semifinále a dosiahli najlepší výsledok SR v histórii ME. Vlani v lotyšskej Jurmale Dubovcová a Štrbová chýbali, nová dvojica nemala potrebný počet bodov a dostala sa len medzi náhradníčky.V Holandsku sa súbežne (15. - 22. júla) koná mužský šampionát rovnako s 32 dvojicami, SR v tejto kategórii nemá zastúpenie.