Dubovcová a Štrbová postúpili do play off v Ťin-ťiangu

World Tour - Four stars - Ťin-ťiang (Čína) - piatok:

D-skupina - 2. kolo - o postup do play off:



Varapatsorn Radarongová, Khanittha Hongpaková (29-Thaj.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (20-SR) 0:2 (-18, -10)



1. kolo play off:



Katharina Schützenhöferová, Lena Plesiutschnigová (25-Rak.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (20-SR) /10.00 SELČ/

Ťin-ťiang 24. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili do play off na štvorhviezdičkovom turnaji World Tour v čínskom Ťin-ťiangu. Slovenky nasadené ako dvadsiate si vybojovali postup z D-skupiny, keď v piatok zvíťazili nad thajskými kvalifikantkami Varapatsorn Radarongovou a Khanitthou Hongpakovou 2:0 (18, 10).V piatkovom 1. kole play off si o 10.00 SELČ zmerajú sily s rakúskymi turnajovými dvadsaťpäťkami Katharinou Schützenhöferovou a Lenou Plesiutschnigovou. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).