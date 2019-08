Dubovcová a Štrbová si zabezpečili postup do play off na ME v Moskve

ME 2019 beachvolejbalistiek - Moskva (Rus.) - G-skupina - streda (zdroj: www.svf.sk):



Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-10) - Eva Freibergerová, Valerie Teuflová (Rak.-26) 2:0 (11, 12)



Nina Betschartová, Tanja Hüberliová (Švaj.-7) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-23) 1:2 (-12, 23, -12)

Tabuľka G-skupiny:

1. DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ 2-0 4:0 4 b.



2. Betschartová, Hüberliová 1-1 3:2 3 b.



3. Jupiterová, Chamereauová 1-1 2:3 3 b.



4. Freibergerová, Teuflová 0-2 0:4 2 b.

Zostávajúci program G-skupiny - štvrtok (časy sú v SELČ):



Nina Betschartová, Tanja Hüberliová (Švaj.-7) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-10) /12.30 h/



Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-23) - Eva Freibergerová, Valerie Teuflová (Rak.-26) /12.30 h/

Moskva 7. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová po utorkovej výhre 2:0 nad Francúzkami zvládli aj stredajšie vystúpenie v základnej G-skupine na ME v Moskve. S Rakúšankami Evou Freibergerovou a Valerie Teuflovou si po koncentrovanom výkone poradili hladko 2:0 (11, 12) a v najkratšom možnom čase si zabezpečili postup do play-off. Vo štvrtok od 12.30 h SELČ budú Slovenky bojovať proti obhajkyniam striebra z minulého roka Švajčiarkam Betschartovej a Hüberliovej o celkový triumf v skupine.V prvom sete si Slovenky utvorili náskok v úvode (7:2). Spoľahlivo bodovali v útoku a využívali možnosti na kontry (13:6), po dvoch bodoch Dubovcovej "z druhej" a ese Štrbovej to už bolo o osem (16:8). V závere sa Slovenky dostali k desiatim setbalom a set rýchlo ukončili (21:11).V druhej časti odskočili zo 4:4 na 11:6. V neveľmi beachvolejbalovom počasí, keď slnko spoza mrakov vykuklo len zriedka, Slovenky naďalej kraľovali v poli aj pri sieti a náskok si udržiavali (16:11). V závere Dubovcová predviedla šnúru na podaní aj s esom a Slovenky piatym bodom po sebe stretnutie ukončili (21:12).V druhom stredajšom zápase G-skupiny švajčiarske favoritky Betschartová a Hüberliová nestačili na Francúzky Jupiterovú a Chamereauovú - v druhom sete odvrátili dva mečbaly, ale v tajbrejku napokon i tak podľahli. Slovenky sa proti vlaňajším finalistkám ME pokúsia o revanš za tesné júlové prehry v tajbrejkoch na MS v Hamburgu a turnaji Major v Gstaade.