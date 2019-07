Dubovcová so Štrbovou prehrali s Američankami

World Tour - Five stars (Major) - Viedeň (Rak.):



A-skupina:



1. kolo:



Andrea ŠTRBOVÁ, Natália DUBOVCOVÁ (16-SR) - Tina Graudinová, Anastasija Kravčenoková (17-Lot.) 2:1 (-13, 19, 12)



Alix Klinemanová, April Rossová (1-USA) - Teresa Straussová, Nadine Straussová (32-Rak.) 2:0 (16, 19)



2. kolo:



o priamy postup do osemfinále: Klinemanová, Rossová - DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ 2:0 (18, 13)



o postup zo skupiny: T. Straussová, N. Straussová - Graudinová, Kraučenoková 0:2 (-15, -18)



Viedeň 31. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali v 2. kole A-skupiny hlavnej súťaže na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni s najvyššie nasadenými Američankami Alexandrou Klinemanovou a April Rossovou 0:2 (-18, -13). V skupine obsadili druhé miesto a vo štvrtok budú bojovať o postup do osemfinále.Slovenky nasadené ako šestnáste mali už pred týmto duelom istý postup do play off. V úvodnom stredajšom stretnutí totiž zdolali Lotyšky Tinu Graudinovú a Anastasiju Kraučenokovú 2:1 (-13, 19, 12), čo im zabezpečilo postup do vyraďovacích bojov. Mená ich ďalších súperiek a čas šestnásťfinálového duelu budú známe neskôr. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).