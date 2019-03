Dubovcová so Štrbovou figurujú vo svetovom rebríčku na 27. mieste

Svetový rebríček FIVB pre plážové volejbalistky k 4. marcu 2019:



1. Wilkersonová, Bansleyová 5540 bodov, 2. Pavanová, Humanová-Paredesová (všetky Kan.) 5120, 3. Agatha, Duda 5100, 4. Maria Antonelliová, Carol (všetky Braz.) 5040, 5. Laboureurová, Sudeová (Nem.) 4840, 27. DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (SR) 3000

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová poskočili v novom vydaní svetového rebríčka Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) o tri pozície a patrí im 27. miesto. Na konte majú 3000 bodov. Pre úradujúce slovenské šampiónky to je nové maximum.Rebríček odzrkadľuje osem najlepších výsledkov dvojice za 365 dní. Ako informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), líderkami rebríčka sú Kanaďanky Brandie Wilkersonová a Heather Bansleyová.Slovenky v tomto roku zatiaľ absolvovali jeden turnaj World Tour, v holandskom Haagu na štvorhviezdičkovom podujatí v úvode januára vybojovali 5. miesto. Nahor o tri miesta sa posunuli po tom, ako z hodnoteného obdobia vypadol vlaňajší turnaj Five stars (Major) v americkom Fort Lauderdale z prelomu februára a marca.V provizórnom rebríčku olympijskej kvalifikácie do Tokia 2020 patrí Slovenkám 18. pozícia, na troch turnajoch celkovo vybojovali 1160 bodov. Dubovcová a Štrbová sa najbližšie v závere apríla predstavia na turnaji Four stars v čínskom Sia-mene (24. - 28. apríla).