Dúbravka vychytal Newcastlu tri body na ihrisku Leicestru

Premier League - 33. kolo:



Manchester City - Manchester United 2:3 (2:0)



Góly: 25. Kompany, 30. Gündogan - 53. a 55. Pogba, 69. Smalling





FC Everton – FC Liverpool 0:0







Bournemouth – Crystal Palace 2:2 (0:0)



Góly: 65. Mousset, 89. King – 47. Milivojevič, 75. Zaha







Brighton – Huddersfield 1:1 (1:1)



Góly: 29. Lossl (vlastný) – 33. Mounie, ČK: 74. Propper (Brighton)







Leicester City – Newcastle United 1:2 (0:1)



Góly: 84. Vardy - 18. Shelvey, 75. Perez



/M. Dúbravka odchytal za hostí celé stretnutie/







Stoke City – Tottenham Hotspurs 1:2 (0:0)



Góly: 57. Diouf – 52. Eriksen, 63. Kane







Watford – Burnley 1:2 (0:0)



Góly: 61. Pereyra – 71. Vokes, 73. Cork







West Bromwich Albion – Swansea 1:1 (0:0)



Góly: 54. Rodriguez – 75. Abraham



Liverpool 7. apríla 2018 (TASR) – Futbalisti Manchestru City prehrali v sobotnom šlágri 33. kola Premier League s mestským rivalom United 2:3, hoci po prvom polčase viedli dvojgólovým rozdielom. Zatiaľ tak nespečatili zisk majstrovského titulu, ďalšiu šancu budú mať počas nasledujúceho víkendu.Zverenci trénera Pepa Guardiolu disponujú na čele tabuľky komfortným 13-bodovým náskokom pred Manchestrom United a naďalej sú kandidáti číslo jeden na celkový triumf, pričom do konca ligovej sezóny zostáva už len šesť kôl.však majú za sebou nevydarený týždeň, v stredu prehrali hladko 0:3 na pôde FC Liverpool v prvom štvrťfinále Ligy majstrov.Proti United sa chystali oslavovať so svojimi priaznivcami a po prvom polčase k tomu boli blízko. Po zmene strán všakvyrovnali po dvoch zlepených zásahoch Paula Pogbu, v 69. minúte rozhodol o šťastnom víťazstve hostí Chris Smalling.Slovenský brankár v službách Newcastle United Martin Dúbravka pomohol k víťazstvu svojho tímu 2:1 na ihrisku Leicesteru v dueli 33. kola anglickej ligy. O štvrté čisté konto v Premier League ho pripravil až v 84. minúte zápasu Jamie Vardy.Tím z Newcastle sa vďaka tretiemu víťazstvu z uplynulých piatich zápasov posunul z dvanástej na priebežnú desiatku priečku pred Bournemouth a Watford.Futbalisti Evertonu remizovali s mestským rivalom FC Liverpool 0:0. Po stredajšom presvedčivom víťazstve 3:0 nad Manchestrom City v Lige majstrov čakala na hostí ďalšia výzva v podobe 231. liverpoolskéhoderby. Rozbehnutí zverenci Jürgena Kloppa však ani v druhom tohtosezónnom vzájomnom meraní síl s Evertonom nedokázali získať všetky tri body, keď na ihriskuneskórovali. Bola to 73. remíza v tradičnom derby, FC Liverpool má na konte 92 a Everton 66 triumfov.Tottenham sa triumfom 2:1 nad predposledným Stoke City bodovo dotiahol na tretí Liverpool, ktorý má o zápas viac. Medzi strelcov sa opäť zapísal Harry Kane, ktorý stále nevzdáva boj o korunu kráľa strelcov a s 25 gólmi je na priebežnom druhom mieste za Salahom z FC Liverpool, ktorý skóroval 29-krát.Prekvapenie sezóny z Burnley otočilo zápas vo Watforde a na šiestu priečku, ktorá zabezpečuje miestenku do predkola Európskej ligy, stráca len dva body. Aktuálne šiesty tím tabuľky Arsenal Londýn má však o zápas menej.