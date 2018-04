Dúbravka vychytal v Newcastli tretiu nulu, po zápase velebil hráčov

Budúcu sobotu sa Newcastle predstaví na pôde Leicestru City. Dúbravka verí, že jeho tím môže prekvapiť.

Newcastle upon Tyne 1. apríla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa rýchlo vypracoval na jednu z opôr Newcastlu United. V sobotňajšom stretnutí 32. kola anglickej Premier League vychytal v St. James' Parku tretiu nulu a prispel k víťazstvu "Magpies" nad Huddersfieldom Town 1:0. Po zápase velebil svojich spoluhráčov.



"Chlapci mi to na ihrisku uľahčili a výrazne sa zaslúžili, že som nemal veľa roboty. Pomohli mi v každej situácii, najmä stopéri odviedli perfektnú prácu. Pre brankára je niekedy ťažšie, keď nemá veľa zákrokov, ako keď je plnej permanencii," uviedol Dúbravka pre oficiálnu klubovú stránku.



O zisku troch bodov, ktoré posunuli "straky" v tabuľke na 12. miesto, rozhodol v 88. minúte Ayoze Perez. "Od začiatku sme sa snažili hrať aktívne, to bol náš plán. Opäť sme hrali ako tím. Snažili sme sa držať loptu a súperovi toho veľa nedovoliť. Boli sme trpezliví a zaslúžene sme sa dočkali gólovej odmeny. Už v prvom polčase sme mohli otvoriť skóre, zahodili sme však viacero šancí. Dôležité je, že sme napokon našli kľúč na prekonanie obrany Huddersfieldu a zabodovali naplno," dodal Dúbravka.



Budúcu sobotu sa Newcastle predstaví na pôde Leicestru City. Dúbravka verí, že jeho tím môže prekvapiť: "Musíme sa skoncentrovať na každý zápas. V Leicesteri to bude náročné, no pokiaľ k stretnutiu pristúpime tak, ako k duelu s Huddersfieldom, môžeme sláviť úspech. Tri domáce víťazstva za sebou nám dodali sebavedomie i mentálnu silu."