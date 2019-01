Duda dodržal slovo, peniaze z rolexiek venoval hasičom na defibrilátor

Stávka dvoch spoluhráčov zo začiatku bundesligovej sezóny o rolexky sa naplnila, keď slovenský stredopoliar v nedeľu strelil svoj ôsmy a deviaty gól v prebiehajúcom ročníku.

Berlín 23. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda dodržal slovo a peniaze zo splnenej stávky venoval na dobrú vec. Spoluhráč z Herthy Berlín Salomon Kalou mu za osem strelených gólov daroval hodinky značky Rolex, Duda sa však rozhodol radšej z peňazí zakúpiť defibrilátor, ktorý budú používať pri výjazdoch hasiči zo Sniny.



Stávka dvoch spoluhráčov zo začiatku bundesligovej sezóny o rolexky sa naplnila, keď slovenský stredopoliar v nedeľu strelil svoj ôsmy a deviaty gól v prebiehajúcom ročníku. Mohol sa tak tešiť na darček od svojho kamaráta a spoluhráča Kaloua. Už v decembri, keď bol Duda vo výbornej streleckej forme, však od stávky upustil. "Nechcem žiadne rolexky. Peniaze by sme mali radšej darovať deťom. Celé to vzniklo ako žart. Vôbec tie hodinky nechcem, s tými peniazmi môžeme pomôcť iným ľuďom," vyhlásil vtedy pre nemecké médiá. Po dvoch góloch do siete Norimbergu začal Duda viac uvažovať o výhre v stávke. "Chcem o tom ešte hovoriť so Salomonom," povedal.



V utorok čakala na Dudu v šatni škatuľka s hodinkami a odkazom "Nikdy neuzatváraj stávky, ak si nie si istý. Verím v Teba!" "Salomon ma predbehol, no zároveň potvrdil, že je to človek, ktorý si stojí za svojím slovom a aj preto je nielen môj spoluhráč, ale aj dobrý kamarát," povedal 24-ročný slovenský futbalista v tlačovej správe zaslanej TASR. Rodák zo Sniny však tiež dodrží svoje slovo, a tak ako nedávno avizoval, prispeje na dobrú vec. "Splním sľub, ktorý som dal a venujem peniaze na zakúpenie defibrilátora. Pri výjazdoch ho budú používať hasiči v mojom rodisku," prezradil Duda. Ten je s deviatimi gólmi priebežne najlepší strelec Herthy Berlín v sezóne, v Bundeslige má zároveň na konte najviac gólov spomedzi stredopoliarov.