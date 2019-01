Duda po dvoch góloch v Norimbergu ocenil tímový výkon: Pracujeme spolu

Dvadsaťštyriročný slovenský reprezentant zariadil dvomi presnými zásahmi nedeľňajší triumf jeho mužstva v 18. ligovom kole na pôde 1. FC Norimberg 3:1.

Berlín 21. januára (TASR) - Okrem toho, že je s deviatimi gólmi priebežne najlepší strelec futbalistov Herthy Berlín v tejto sezóne, môže sa Ondrej Duda pochváliť aj ďalším aktuálnym vedením. V Bundelige má totiž zatiaľ na konte najviac gólov spomedzi stredopoliarov. Dvadsaťštyriročný slovenský reprezentant zariadil dvomi presnými zásahmi nedeľňajší triumf jeho mužstva v 18. ligovom kole na pôde 1. FC Norimberg 3:1.



Duda sa postaral o druhý a tretí gól hostí a pripísal si tak ôsmy a deviaty presný zásah v prebiehajúcej sezóne. Jeho góly znamenali, že sa Berlínčania v lige dočkali po dlhej dobe triumfu na pôde tohto súpera. Potrebovali na to osem pokusov, naposledy vyhrali v Norimbergu 3:0 ešte v marci 2003, uviedol oficiálny web súťaže. "Dnes sme podali tímový výkon. Dali sme prvý gól, no potom sme ešte v prvom polčase inkasovali. V druhom polčase sme na nich vybehli a dokázali zvíťaziť. Mám radosť z mojich dvoch gólov, ale mám radosť najmä z tímového výkonu, pretože sme na tom pracovali spolu," povedal Duda pre www.bundesliga.com.



Bývalému hráčovi Legie Varšava v 50. minúte priťukol pätičkou prihrávku Valentina Lazara autor prvého gólu Vedad Ibiševič a Duda poslal loptu do brány umiestnenou strelou k žrdi. O dvadsať minút neskôr prepustil Ibiševič loptu voľnému Dudovi a ten z trinástich metrov opäť rozvlnil sieť. Dudov ôsmy gól znamenal splnenie nevšednej výzvy spred začiatku sezóny. Spoluhráč Salomon Kalou mu vtedy za osem presných zásahov sľúbil hodinky značky Rolex. V decembri však 24-ročný rodák zo Sniny od luxusného darčeka upustil. "Nechcem žiadne Rolexky. Peniaze by sme mali radšej darovať deťom. Celé to vzniklo ako žart. Vôbec tie hodinky nechcem. S tými peniazmi môžeme pomôcť iným ľuďom," citoval Dudovo vyjadrenie internetový portál berliner-kurier.de v článku s titulkom "Srdce namiesto Rolexiek!".