Duda prijal ďalšiu stávku, Kalou však zvýšil latku na 16 gólov

Berlín 6. júla (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda uzavrel so spoluhráčom z Herthy Berlín Salomonom Kalouom ďalšiu stávku. Po úspechu v uplynulej sezóne, keď Duda pokoril hranicu ôsmich gólov a od krídelníka dostal Rolexky, sa dvojica dohodla na novej výzve.



Dvadsaťštyriročný slovenský reprezentant strelil v ročníku 2018/2019 dokonca jedenásť ligových gólov a Kalou na to adekvátne zareagoval. Ak chce Duda nové hodinky, tentokrát musí dosiahnuť 16 zásahov. "Je to dosť, ale súhlasil som. Vždy si treba posúvať latku, napokon vo futbale je možné všetko," povedal Duda pre Berliner Zeitung.



Ak sa mu podarí stávku vyhrať, ani tentokrát si luxusné hodinky nenechá pre seba. "Samozrejme, že nejde o výhru, ale motiváciu. Rolexky nepotrebujem a ak ich získam, opäť podporím dobrú vec," uviedol Duda, ktorý za hodnotu predošlých hodiniek kúpil defibrilátor hasičom v rodnej Snine.