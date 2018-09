Duda skóroval aj pri triumfe nad Bayernom: Tino mi to nahral skvele

Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar si pripísal už piaty presný zásah v tomto ligovom ročníku, vďaka čomu si upevnil vedenie v tabuľke strelcov.

Berlín 29. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda potvrdil skvelú streleckú formu, keď v piatkovom dueli 6. kola nemeckej Bundesligy gólom pomohol Herthe Berlín k cennému triumfu 2:0 nad lídrom Bayernom Mníchov. Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar si pripísal už piaty presný zásah v tomto ligovom ročníku, vďaka čomu si upevnil vedenie v tabuľke strelcov.



Hráči Herthy podali proti favoritovi heroický výkon a pripravili majstrovi prvú prehru v sezóne. Skóre duelu otvoril v 23. minúte z jedenástky domáci kapitán Vedad Ibiševič. Dudova chvíľa prišla v závere prvého polčasu, keď z hranice päťky prudkou strelou pod brvno zužitkoval spätnú prihrávku Valentina Lazara a prekonal brankára Manuela Neuera. "Pred mojím gólom sme rozohrali peknú akciu iba na pár dotykov. 'Tino' mi nahral tak skvele, že mi stačilo nastaviť nohu do dráhy lopty," opísal gólovú situáciu pre klubovú webstránku 23-ročný slovenský reprezentant, ktorý si tak opäť navýšil strelecké konto. Predtým v sezóne skóroval do siete Schalke 04 (2x), Wolfsburgu a Mönchengladbachu.



Hertha sa bodovo vyrovnala Bayernu na čele tabuľky, oba tímy majú na konte trinásť bodov. V prospech Mníchovčanov hovorí o čosi priaznivejšie skóre (12:5 ku 12:7). "Druhý polčas bol pre nás vyčerpávajúci, keďže Bayern nás dostal pod trvalý tlak. Ako tím sme ale výborne bránili a výrazne nás podržal aj brankár Thomas Kraft. Každý v mužstve prispel svojou troškou k víťazstvu," spokojne konštatoval Duda, ktorý odohral celý zápas. Berlínčanom stále nebol k dispozícii pre zranenie jeho krajan Peter Pekarík.



Pre klub z hlavného mesta Nemecka to bolo prvé víťazstvo nad Bayernom od februára 2009. "Zaslúžili sme si vyhrať. Strelili sme krásne góly v kľúčových momentoch. Prvý polčas bol z našej strany takmer dokonalý," zhodnotil duel tréner Herthy Pán Dárdai. Zápas mal špecifický náboj pre trénera hostí Nika Kovača, ktorý utrpel prvú prehru od letného príchodu na lavičku Bayernu. Štyridsaťšesťročný kouč obliekal počas hráčskej kariéry aj dres Herthy, prvýkrát v období 1991-96 a potom v rokoch 2003-2006, keď v strede poľa nastupoval spoločne s Dárdaiom. Bayern druhýkrát po sebe stratil body, v utorok iba remizoval doma 1:1 s Augsburgom. "Nemali by sme teraz všetko obracať na zlé. Chýbali nám iba góly, šancí sme si vypracovali dosť. To je jediné, čo môžem hráčom vyčítať. Verím, že v ďalších zápasoch budeme opäť úspešní," citovala Kovača agentúra AP.