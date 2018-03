Dukla Trenčín a Banská Bystrica oslavujú po 1. zápase štvrťfinále

HK Dukla Trenčín - HK Poprad 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Gól: 60. Mikula (Varga). Rozhodovali: Müllner, Novák – J. Tvrdoň, Synek, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 4645 divákov



/na zápasy 1:0/



Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Ölvecký, O. Mikula – Gašparovič, R.Dlouhý, D. Hudec – Deveaux



Poprad: Ivanov – Petran, Davydov, D.Brejčák, P.König, Ježek, Fabian, MacDowell, Bdžoch – Buc, Heizer, Matúš Paločko – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Matej Paločko, D.Bondra – Hvila, M.Nagy, Vartovník



Peter Oremus, tréner Trenčína: „Každý zápas série je dôležitý, najmä ten prvý. Preto sme radi, že sa nám ho podarilo zvládnuť. V našej hre prevýšili kladné veci nad zápornými, najmä zodpovednosť v defenzíve bola spoľahlivá. Musíme takto pokračovať aj v ďalšom priebehu.“



Marcel Ozimák, tréner Popradu: „Zápas mal veľmi dobrú kvalitu, šance boli na oboch stranách. Bolo to prakticky o jedinom góle, o jednej chybe – skórovať sa podarilo súperovi. Máme na čom stavať a verím, že Trenčínu túto prehru vrátime."

Na snímke tréner Dukly Trenčín Peter Oremus (vpravo) v prvom zápase štvrťfinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HK Poprad v Trenčíne 17. marca 2018. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HC Košice 3:2 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 43. Skalický (Hohmann, Pretnar), 60. Pretnar (T. Surový, Skalický), Faille, rozhodujúci nájazd - 17. Pacan (L. Nagy, Miklík), 25. T. Klíma (Kafka). Rozhodovali: Baluška, P. Stano – M. Orolin, Gavalier, vylúčení: 9:9, navyše: Delisle - Šoltés obaja 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2743 divákov



/na zápasy 1:0/



Banská Bystrica: Lukáš – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, J. Brejčák - Lamper, T. Surový, Bortňák - Hohmann, Hrnka, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Kabáč, Češík, Bortňák



Košice: Habal – Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin – Miklík, Pacan, L. Nagy– Spilar, Suja, Hovorka – Kafka, T, Klíma, Šoltés – Hričina, Š. Petráš, Vrábeľ



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bol to typický play-off zápas. Ani jeden tím si nič nedaroval. Dominovali hlavne obrany z oboch strán. My sme dobývali bránku súpera, ale Košice nás umne držali na dištanc a hrali na brejky. Jeden z nich im vyšiel. Som rád, že môj tím ukázal v tretej tretine charakter, nakopol nás gól Skalického a boli sme aktívnejší. Mali sme v závere pri power-play i šťastie v podobe žŕdky, no následne nám to tam padlo. Som rád, že nájazdy sa priklonili na našu stranu, podržal nás brankár Lukáš. Súper ukázal veľkú kvalitu, ale my sme bojovali, takže pochvala patrí pre celé mužstvo."



Roman Šimíček, tréner Košíc: "Diváci mohli vidieť zaujímavý a kvalitný hokej z oboch strán. My sme boli šťastnejší v tom, že sme dali dva góly, ale potom sa nám to nepodarilo udržať. Smola bola v tom, že keď Bystrica hrala v šestici, tak sme dali žŕdku a následne po buly sme inkasovali vyrovnávajúci gól. V predĺžení sa hralo najmä na to, aby nik nedostal gól. Nájazdy sú vabank. My sme dali do tohto zápasu všetko, ale nie je všetkému koniec. Do druhého duelu nastúpime s rovnakým odhodlaním, môže to byť ešte dlhá séria."



Jan Lukáš, brankár Banskej Bystrice: "Bol to ťažký zápas, prehrávali sme 0:2 a doťahovali sme to. Košice do nás vlietli, dve tretiny sme to museli ustáť, ale v tretej sme to rozbalili a vyplatilo sa hlavne bojovať. Od polovici stretnutia sme išli za víťazstvom, verili sme, že to dotiahneme a podarilo sa. Musíme sa teraz pripraviť na druhý domáci zápas a aj ten zvládnuť."

Na snímke zľava Patrik Lamper (Banská Bystrica), Ladislav Nagy (Košice) a Ján Brejčák (Banská Bystrica) v prvom zápase štvrťfinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice v Banskej Bystrici 17. marca 2018. Foto: TASR/Branislav Račko

Trenčín 17. marca (TASR) - Hokejisti domáceho HK Dukla Trenčín vyhrali v prvom zápase štvrťfinále play off Tipsport Ligy nad HK Poprad 1:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.Dukla vstúpila do zápasu aktívne. Druhá formácia Trenčanov pohrozila už v úvode. Hossa prekorčuľoval Petrana. Gólmana Ivanova prekonal, ale jeho pokus zastavila žrdka popradskej bránky. V 5. minúte zakončil Paľočko. Puk sa odrazil k Bucovi. Ten mohol zakončovať do prázdnej bránky, no v poslednej chvíli domáca obrana puk zrazila do bezpečia. Hral sa vyrovnaný hokej z jednej strany klziska na druhú. Popradčanom pomohlo vylúčenie Starostu. V presilovej hre si síce šance nevytvorili, avšak získali väčšiu sebaistotu a tlačili sa pred Valenta. Päť minút pred prvou sirénou vystihol rozohrávku súpera Ölvecký, jeho strela z medzikružia našla pripraveného Ivanova.Vyrovnaná partia pokračovala aj v druhej tretine. Šancí bolo na oboch stranách klziska málo. V 25. minúte Ölvecký preváhal vhodný moment na strelu alebo prihrávku. O chvíľu na to Mikula netrafil v dobrej pozícii na kruhu puk ideálne a Ivanov ho pokryl. V polovici zápasu sa snažil uvoľniť Bohunický, ale bol faulovaný a nemohol dobre zakončiť. V 35. min sa osmelili hostia. Svitana prenechal puk Štrauchovi a Valent s námahou vyrazil puk. O pár sekúnd Svitana z uhla nastrelil ľavú žŕdku trenčianskej bránky.Záverečná tretina patrila domácim. V 43. minúte chybu v zadných radoch kamzíkov nevyužil Radivojevič, ktorý sa snažil ešte ponúknuť puk pred odkrytú bránku Bezúchovi. Ten však bol pokrytý. O štyri minúty neskôr Frühaufova tvrdá strela šla tesne vedľa. V 48. minúte Mikulova strela poriadne natiahla Ivanova. V polovici záverečnej tretiny neuspel Hecl a po ňom z prvej nevyzrel na Ivanova ani Hudec. Záverečný tlak Dukla pretavila do gólu, keď sa 34 sekúnd pred koncom presadil Mikula.Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica vyhrali v prvom zápase štvrťfinále play off nad HC Košice po samostatných nájazdoch 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.Bystričania nastúpili netradične v červených dresoch, Košice v modrých a prvá tretina priniesla okrem hokejových okamihov i niekoľko šarvátok. V úvode najprv nepretlačil puk za Habala zblízka domáci Faille. Na opačnej strane tvrdo pálil z pravej strany Kafka a z dorážky neuspel Klíma, ktorý putoval do bránky miesto puku. V trinástej minúte hrali hostia presilovku a po strele Šedivého a možnom teči Pacana zvonila žŕdka. V oslabení mali šancu Bystričania pri úniku Skalického, mierne tiesnený však nepokoril gólmana 'oceliarov'. Prišiel trest, keď Nagy pekne obkorčuľoval bránku a puk cez bránkovisko putoval k voľnému Pacanovi, no a ten ho iba zasunul - 0:1. Na konci tohto dejstva zaujala ešte koncovka bystrického útočníka Asselina z medzikružia, mieril tesne vedľa a na druhej strane prienik Kessela pri ktorom musel zasiahnuť Lukáš.Keďže rozhodcovia si v prvej tretine so šarvátkami poradili i desaťminútovými trestami, v strednom dejstve sa už viac hral hokej. Dominovali však košickí hokejisti. V 25. minúte si Tomáš Klíma narazil puk v strednom pásme s Kafkom, korčuľoval po ľavej strane a parádne vypálil – 0:2. Domáci potom nevyužili vyše minútovú presilovku piatich proti trom, vystrelili iba raz, no Faille z kruhu poslal puk priamo na Habala. Pri vyrovnanom počte síl na ľade mali viac pozícii na koncovku hostia, L. Nagy, Miklík a ani Šedivý na Lukáša nevyzreli. Bystričania mohli znížiť iba v samom závere druhej tretiny po buly a strele Gélinasa, ale brankár Košic si stihol pokryť dieru medzi betónmi.Po prestávke sa úradujúci majster dostal do zápasu využitou presilovkou. Parádnu prihrávku Hohmanna z pravej strany využil z ľavého kruhu strelou do odkrytej bránky Skalický – 1:2. Domáci mali šance i v oslabení, nevyužili najprv prečíslenie dvoch na jedného v podaní Bartánusa s Faillem a dobrú možnosť mal z medzikružia voľný Surový, Habal bol proti. Ten sa poriadne zapotil aj pri ďalšej presilovke 'baranov', najmä koncovky Bartánusa zaváňali gólom. Zaujímavú možnosť mal opäť v oslabení voľný Lamper, no ani on skóre nemenil. Pribudlo však nervozity, zase sa rozmohli šarvátky, z čoho mohli ťažiť hokejisti spod Urpína, nevyužili tentoraz presilovku štyroch proti trom. V závere mal dve obrovské možnosti Suja na zvýšenie vedenia, Lukáš parádne zasahoval, následne opustil bránku, jeho spoluhráči hrali v šestici vabank a zachránila ich najprv žŕdka po strele Pacana. Išlo o kľúčový moment, pretože 25 sekúnd pred koncom sa ujala strela Pretnara od modrej a vysoký puk putoval za Habala – 2:2.V desaťminútovom predĺžení v štyroch proti štyrom sa naskytla Košiciam presilovka, no nevyužili ju. Na oboch stranách chýbali vyložené šance, sľubné možnosti nevyužili Hrnka na domácej a Šoltés so Šedivým na hosťujúcej strane. Aj preto dospel duel do samostatných nájazdoch, v ktorých rozhodol o víťazstve Banskej Bystrice Faille.