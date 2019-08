Dunajská Streda angažovala A. Fábryho na hosťovanie s opciou

Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa po dekáde v FC Nitra upísal Jabloncu cez zimnú prestávku, ale v jarnej časti predchádzajúceho ročníka odohral len dve stretnutia najvyššej českej súťaže.

Dunajská Streda 6. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Andrej Fábry bude hrať za FC DAC 1904 Dunajská Streda. Do tímu fortunaligového vicemajstra prišiel z českého Jablonca na hosťovanie v sezóne 2019/20 s opciou na trvalý prestup.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa po dekáde v FC Nitra upísal Jabloncu cez zimnú prestávku, ale v jarnej časti predchádzajúceho ročníka odohral len dve stretnutia najvyššej českej súťaže. "Po prestupe z Nitry do Jablonca mal Andrej náročný polrok. Sme presvedčený, že tento krok je správny pre jeho kariéru. Andrejova kreativita a produktivita v útočnej tretine sa výborne hodia do nášho dominantného herného štýlu a jeho príchodom sa nám ponúka ďalšia alternatíva na kľúčové posty v rámci tímu," vyhlásil športový riaditeľ DAC Jan Van Daele na oficiálnej klubovej stránke.