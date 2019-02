Dvojgólový Messi utrpel zranenie pri domácej remíze s Valenciou

Barcelona je aktuálne na prvej priečke La Ligy so šesťbodovým náskokom pred druhým Atleticom Madrid, ktoré má však zápas k dobru.

Barcelona 3. februára (TASR) - Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona remizovali v sobotňajšom zápase 22. kola La Ligy na domácej pôde s Valenciou 2:2. Argentínsky útočník FCB Lionel Messi, autor oboch domácich gólov, po súboji avizoval menšie zranenie.



Valencia sa na Camp Nou po pol hodine hry dostala do sľubného dvojgólového vedenia, keď v 24. minúte vsietil úvodný gól Kevin Gameiro a o 4 minúty neskôr zvýšil náskok hostí z pokutového kopu Daniel Parejo. O kontaktný gól sa postaral v 39. minúte taktiež z penalty Lionel Messi, ktorý v 64. minúte upravil skóre na konečných 2:2. Pre Argentínčana to bol 20. a 21. presný zásah v aktuálnej sezóne a v posledných deviatich zápasoch, v ktorých nastúpil, dosiahol 12 gólov.



"Ak nevyhráte, vždy uvažujete o tom, čo ste mohli spraviť lepšie. Sezóna je však dlhá a čakajú nás ešte náročné zápasy proti kvalitným súperom ako dnes," uviedol kouč "blaugranas" Ernesto Valverde, ktorý tiež po zápase informoval o nešpecifikovanom drobnom zranení Messiho, no nemalo by ísť o nič závažné: "V najbližších dvoch dňoch budeme múdrejší."



Barcelona je aktuálne na prvej priečke La Ligy so šesťbodovým náskokom pred druhým Atleticom Madrid, ktoré má však zápas k dobru. V stredu čaká Kataláncov atraktívny zápas Copa del Rey, keď na domácej pôde privítajú Real Madrid.