Na ME v džude vypadol M. Poliak aj V. Majorošová

Na archívnej snímke Matej Poliak. Foto: TASR Pavel Neubauer

Poliak, vlani na ME vo Varšave bronzový, síce začal aktívne, no žiadnu techniku neuplatnil. Cez úvodné kolo neprešla víťazne ani Viktória Majorošová v hmotnosti do 57 kg.

Tel Aviv 26. apríla (TASR) - Slovenský džudista Matej Poliak prehral na majstrovstvách Európy v Tel Avive v hmotnosti do 66 kg hneď prvý zápas a vypadol. Nestačil na Bielorusa Dmitrija Šeršana, ktorému podľahol na waza-ari.



Poliak, vlani na ME vo Varšave bronzový, síce začal aktívne, no žiadnu techniku neuplatnil. V nástupoch bol málo razantný a keď ho súper po minúte takmer hodil na ippon a rozhodcovia mu pripísali waza-ari, už sa len márne snažil priebeh vyrovnať a zvrátiť vo svoj prospech. Bielorusa v kariére zdobil taktiež bronz na ME spred štyroch rokov, vlani i tohto roku sa však na žiadnom významnom turnaji nepresadil, len doma v Bielorusku zvíťazil na národnom šampionáte. Ťažil najmä z pohyblivosti a darilo sa mu ustrážiť každý jeden pokus o úchop slovenského džudistu.



Cez úvodné kolo neprešla víťazne ani Viktória Majorošová v hmotnosti do 57 kg. K postupu mala dosť blízko, keď sa jej proti mladej 19-ročnej Britke Acelyi Toprakovej vydarila prvá minúta. Po dvoch nedotiahnutých nástupoch bodovala s waza-ari a tesné vedenie si udržiavala až takmer do samého konca. Presne 25 sekúnd pred základným štvorminútovým časom sa však už neubránila, súperka vyrovnala, navyše dosť slovenskú džudistku potrápila na zemi v newaze. Súboj sa predlžoval a zlaté skóre ukončila Britka po 23 sekundách s druhým waza-ari a z toho vyplývajúcim ipponom.



Topraková patrí k nastupujúcej generácii, najvýraznejšie dala o sebe vedieť hlavne vlani s turnajovou úspešnosťou až 82 percent, keď sa začala presadzovať aj na seniorských turnajoch.

