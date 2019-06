Eden Hazard prestúpil do Realu po zisku 6 trofejí s FC Chelsea

Hazarda predstavia fanúšikom na Štadióne Santiaga Bernabeua vo štvrtok 13. júna po absolvovaní lekárskej prehliadky.

Madrid 7. júna (TASR) - Belgický futbalista Eden Hazard skompletizoval v piatok transfer z FC Chelsea do Realu Madrid. Podpísal kontrakt do 30. júna 2024, španielsky klub v oficiálnom komuniké na svojom webe nezverejnil prestupovú čiastku. Hazarda predstavia fanúšikom na Štadióne Santiaga Bernabeua vo štvrtok 13. júna po absolvovaní lekárskej prehliadky.



Podľa agentúry AFP zaplatil Real za 28-ročného stredopoliara 100 miliónov eur, suma môže vďaka bonusom narásť o ďalších 45 miliónov. V oficiálnom obchode "bieleho baletu" sa Hazardove dresy s číslom 7 začali predávať už niekoľko hodín pred potvrdením jeho príchodu z Anglicka. Sedmička v predchádzajúcom ročníku patrila Marianovi Diazovi, v minulosti ju nosili Cristiano Ronaldo či Raul Gonzalez.



O Hazardovom presune do Madridu sa špekulovalo od roku 2018. Zmenu pôsobiska predznamenal v máji a opäť ju naznačil v rozhovore po finále Európskej ligy, v ktorom prispel k triumfu nad Arsenalom 4:1: "Už som sa rozhodol. Vždy som sníval, že budem hrať v Premier League, no nastal čas na novú výzvu." Dvoma finálovými gólmi sa rozlúčil so sedemročným angažmánom v londýnskom klube, kde získal dve trofeje v EL (2012/2013, 2018/2019), dva anglické tituly (2014/2015, 2016/2017) a zvíťazil aj v FA Cupe (2017/2018) a Ligovom pohári (2014/2015). V Premier League nastrieľal 85 gólov v 245 zápasoch, v belgickej reprezentácii má na konte 30 gólov v 100 vystúpeniach.