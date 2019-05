Eden Hazard sa po výhre vo finále rozlúčil s Chelsea

Dvadsaťosemročný ofenzívny stredopoliar prišiel do Chelsea v roku 2012 z Lille, za londýnsky klub odohral 352 zápasov, strelil 110 gólov a pridal 92 asistencií.

Baku 30. mája (TASR) - Eden Hazard sa po triumfe vo finále Európskej ligy nad Arsenalom Londýn 4:1 rozlúčil s fanúšikmi Chelsea.



Belgický reprezentant, ktorý strelil dva góly a zaznamenal asistenciu, povedal po zápase pre BT Sports, že už sa rozhodol o svojej budúcnosti. "Myslím si, že toto bola rozlúčka, no vo futbale nikdy neviete. Ale ja som sa už rozhodol a teraz čakám na oba kluby. Uvidíme za pár dní," uviedol Hazard, o ktorého služby má veľký záujem Real Madrid.



Dvadsaťosemročný ofenzívny stredopoliar prišiel do Chelsea v roku 2012 z Lille, za londýnsky klub odohral 352 zápasov, strelil 110 gólov a pridal 92 asistencií. "Môj sen bol hrať v Premier League. Podarilo sa mi to v jednom z najväčších klubov, takže teraz je už možno času na novú výzvu," citovala ho agentúra dpa.