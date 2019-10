Edmonton s Jurčom zdolal Detroit a vedie ligu, Sekerov Dallas prehral

NHL - sumáre:



PITTSBURGH PENGUINS – DALLAS STARS 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 38. McCann (Pettersson, Hörnqvist), 47. Letang (Simon), 51. Hörnqvist (Dumoulin, Kahun), 60. Letang (Hörnqvist, Guentzel) – 26. Hintz (Benn, Klingberg), 53. Klingberg (Heiskanen). Brankári: Murray - Chudobin, strely na bránku: 33:24, 18.482 divákov.



WASHINGTON CAPITALS – NEW YORK RANGERS 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)



Góly: 3. Oshie, 16. Kempný (Ovečkin, Carlson), 24. Dowd (Orlov, Carlson), 51. Oshie (Carlson, Bäckström), 60. Hathaway (Hagelin) – 13. Bučnevič (Zibanejad, Trouba), 37. Panarin (Kreider, Zibanejad). Brankári: Holtby - Lundqvist, strely na bránku: 34:28, 18.573 divákov.



FLORIDA PANTHERS – COLORADO AVALANCHE 4:5 pp (3:1, 1:3, 0:0 - 0:1)



Góly: 4. Huberdeau (Weegar, Ekblad), 9. Vatrano (Malgin, Stralman), 15. Huberdeau (Barkov, Brown), 35. Connolly (Stralman) – 11. Donskoi (Cole, Compher), 32. Nieto (Bellemare, Calvert), 32. Burakovsky (Donskoi, Zadorov), 35. Burakovsky (Donskoi, Cole), 64. MacKinnon (Burakovsky, Girard). Brankári: Bobrovskij - Grubauer, strely na bránku: 44:41, 13.382 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS – COLUMBUS BLUE JACKETS 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 16. Caggiula (DeBrincat, de Haan), 49. DeBrincat (Kane, Gustafsson), 61. Toews (Kane) – 26. Dubois (Atkinson, Nyquist), 43. Nutivaara (Bjorkstrand). Brankári: Lehner - Merzlikins, strely na bránku: 33:39, 21.518 divákov.



EDMONTON OILERS – DETROIT RED WINGS 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 28. Neal (Chiasson, Nurse), 33. Bear (Draisaitl, Nurse) – 37. Green (Bertuzzi, Bowey). Brankári: Koskinen - Bernier, strely na bránku: 37:26, 17.420 divákov.



ANAHEIM DUCKS – CAROLINA HURRICANES 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)



Góly: 5. Henrique (Rakell, Kaše), 14. Terry (Fowler, Steel), 21. Silfverberg (Del Zotto), 26. Rowney (Rakell, Lindholm) – 29. Haula (Teräväinen, Hamilton), 33. Fleury. Brankári: Miller - Mrázek (26. Reimer), strely na bránku: 22:24, 14.755 divákov.



Slováci v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 22:45 0 0 0 -1 2 0



Tomáš Jurčo (Edmonton) 8:38 0 0 0 -1 1 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 19. októbra (TASR) - V šiestich zápasoch zámorskej NHL sa v noci na sobotu predstavili dvaja slovenskí hokejisti, no nebodoval z nich ani jeden. Edmonton, za ktorý nastúpil aj útočník Tomáš Jurčo, potvrdil skvelý vstup do sezóny domácim víťazstvom 2:1 nad Detroitom. Oilers dosiahli v ôsmich vystúpeniach sedem výhier a so 14 bodmi kraľujú celej súťaži.Edmonton dáva zabudnúť na uplynulé dva nevydarené ročníky. V tejto sezóne zažíva perfektný štart a po triumfe nad Red Wings sa dokonca vyhupol na čelo ligovej tabuľky. O góly "olejárov" sa postarali James Neal a Ethan Bear, pri oboch asistoval obranca Darnell Nurse. Fín Mikko Koskinen zneškodnil 25 striel hostí a iba ako druhý brankár v klubovej historii doviedol Oilers k víťazstvu pri každom zo svojich prvých štyroch štartov v sezóne. Pred ním to dokázal len Andy Moog v ročníku 1983/84. Obrodený kanonier Neal dosiahol už svoj deviaty gól v sezóne a vedie poradie ligových strelcov.povedal Neal pre nhl.com. Jurčo v zápase proti svojmu bývalému tímu odohral vyše osem a pol minúty, vyslal jednu strelu a pripísal si mínusku.V akcii bol aj obranca Andrej Sekera, ktorého Dallas prehral na ľade Pittsburghu 2:4. Pod piaty triumf Penguins v rade sa dvomi gólmi podpísal skúsený zadák Kris Letang. Na výkonoch "tučniakov" vôbec nie je badať, že im chýba niekoľko útočných opôr vrátane hviezdneho Rusa Jevgenija Malkina.vyslovil sa tréner Pittsburghu Mike Sullivan. Stars sa nevedia zatiaľ herne chytiť, z doterajších deviatich stretnutí vyhrali iba raz a s tromi bodmi im patrí v Západnej konferencii predposledná 14. priečka. Sekera si počas 22:45 minútového pobytu na ľade pripísal dve strely na bránku, rozdal štyri bodyčeky a zaznamenal jeden mínusový bod.V ďalšom stretnutí si domáci Washington poradil s New Yorkom Rangers 5:2. Dva góly Capitals vsietil T.J. Oshie, pri svojom tohtosezónnom debute skóroval aj český bek Michal Kempný. Obranca John Carlson prispel k víťazstvu tromi asistenciami a so 17 bodmi sa vyrovnal na čele tabuľky produktivity lídrovi Connorovi McDavidovi z Edmontonu. Jednu asistenciu si pripísal aj kapitán "Caps" Alexander Ovečkin, ktorý tak získal 1219. bod v profiligovej kariére a dostal sa na 42. miesto historického bodovania pred Jeana Beliveaua. V zostave Washingtonu chýbali obaja slovenskí hokejisti, Martin Fehérváry po pozvánke z farmy ešte nehral a jeho krajan Richard Pánik bude dlhšie pauzovať pre nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.Anaheim zdolal Carolinu 4:2 a aj vo štvrtom tohtosezónnom zápase v Honda Center si udržal stopercentnú domácu bilanciu. Ducks vyhrali prvé štyri domáce duely v sezóne iba tretíkrát v klubovej histórii a po prvý raz od ročníka 2014/2015. Jubilejný 500. zápas v profiligovej kariére ozdobil Švéd Jakob Silfverberg víťazným gólom. V drese Hurricanes strelil premiérový gól v NHL obranca Haydn Fleury.