Effenberg by rád videl Mandžukiča v Bayerne: Mal by šancu vyhrať LM

Mníchov 15. augusta (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Stefan Effenberg odporúča Bayernu Mníchov angažovať Maria Mandžukiča z Juventusu Turín. Chorvátsky útočník už za bavorský veľkoklub hral v rokoch 2012-2014 a v roku 2013 s ním triumfoval v Lige majstrov.



"Má obrovské skúsenosti, veľmi dobre pozná Bundesligu i trénera Nika Kovača," vyjadril sa Effenberg na adresu Mandžukiča. "Málokedy býva zranený, takmer nikdy. Je mentálne silný, vie sa obetovať pre mužstvo. To sa mi na ňom páči najviac a vždy som to na ňom obdivoval," napísal niekdajší režisér hry Bayernu i nemeckej reprezentácie vo svojom stĺpčeku na t-online.de.



Mandžukič pôsobí v Juventuse od roku 2015, predtým hral aj za Wolfsburg či Atletico Madrid. V Bayerne by sa stal ďalším chorvátskym legionárom po tom, čo úradujúci nemecký majster v utorok angažoval Ivana Perišiča z Interu Miláno. Z lavičky vedie mužstvo ich krajan Niko Kovač. "S Mariom by mal Bayern opäť šancu zaútočiť na titul v Lige majstrov," dodal 51-ročný Effenberg, ktorý dobyl LM s Bayernom v roku 2001.