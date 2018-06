Egypťania na MS 2018 potvrdili nomináciu Salaha

Nominácia Egypta na MS v Rusku:



brankári: Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly)



obrancovia: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (všetci Al Ahly), Mahmoud Hamdy, Ali Gabr (obaja Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh), Ahmed Hegazi (West Brom), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC)



stredopoliari: Tarek Hamed, Shikabala (obaja Zamalek), Abdallah Said (Al Ahli), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos Atény)



útočníci: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool)

Káhira 4. júna (TASR) - Mohamed Salah nechýba v nominácii egyptskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Rusku. Elitný útočník FC Liverpool figuruje v kádri i napriek zraneniu, ktoré utrpel vo finále Ligy majstrov proti Realu Madrid.Dvadsaťpäťročný Salah sa stretne so svojimi spoluhráčmi z národného tímu až 9. júna, keďže si stále nedoliečil rameno. Salah sa zranil v prvom polčase finále LM, keď dopadol na rameno po tvrdom súboji so Sergiom Ramosom. Egypťan opustil ihrisko so slzami v očiach, Real nakoniec zvíťazil 3:1.Zverenci trénera Hectora Cupera remizovali v prípravnom zápase s Kolumbiou 0:0, generálku na MS odohrajú v stredu s Belgickom. Salah bude opäť absentovať.Egypt sa predstaví na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1990. V A-skupine sa stretne s Uruguajom (15. júna), Ruskom (19. júna) a Saudskou Arábiou (25. júna)