EH 2019: Repiská podľahla v osemfinále Neslihanovej

Martina REPISKÁ (SR) - Yigit Neslihanová (Tur.) 0:2 (16, 15)

Sýkorová a Barteková neuspeli v kvalifikácii: Ťažké podmienky

Minsk 27. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v bedmintone Martina Repiská prehrala v osemfinále na II. európskych hrách v Minsku. Vo štvrtkovom súboji nestačila na Yigit Neslihanovú z Turecka, podľahla jej 0:2 (16, 15).Repiská predtým v B-skupine obsadila druhé miesto za dve víťazstvá a jednu prehru.Slovenským skeetarkám nevyšlo podľa predstáv účinkovanie na II. európskych hrách v Minsku. Danka Barteková ani Veronika Sýkorová sa neprebojovali z kvalifikácie. Bližšie k nemu bola druhá menovaná, ktorá obsadila 8. priečku, pričom na rozstrel o finále jej chýbal len jeden terč. Barteková skončila hneď za ňou, no potrebovala by zostreliť ďalšie tri.Sýkorovej vyšiel štart do kvalifikácie a po prvom dni figurovala s nástrelom 68 bodov na priebežnom šiestom mieste. Vo štvrtok však svoju snahu nedotiahla do úspešného konca, keď v oboch položkách minula po dva terče a dokopy nazbierala 114 b.povedala po kvalifikácii.Pretekárkam na strelnici v Minsku komplikoval situáciu silný vietor, ktorý často menil smer.Bartekovej sa nevydaril úvodný deň, v troch stredajších položkách minula dokopy desať terčov a aj keď vo štvrtok zakončila svoje účinkovanie v Minsku plnou 25-ťkou, manko už nezmazala. Celkovo zostrelila 112 holubov.uviedla.Kvalifikáciu suverénne vyhrala Talianka Diana Bacosiová s nástrelom 120, ďalšie tri pretekárky mali manko štyri body.