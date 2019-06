EH 2019: Boxerka Priceová získala zlato v kategórii do 75 kg

Výsledky



ženy :



do 51 kg: 1. Buse Naz Cakirogluová (Tur.), 2. Svetlana Solujanovová (Rus.), 3. Sandra Drabiková (Poľ.), Gabriela Dimitrovová (Bul.)



do 60 kg: 1. Mira Potkonenová (Fín.), 2. Kellie Harringtonová (Ír.), 3. Anastasija Beliakovová (Rus.), Agnes Alexiussonová (Švéd.)



do 75 kg: 1. Lauren Priceová (V. Brit.), 2. Nouchka Fontijnová (Hol.), 3. Elzbieta Wojciková (Poľ.), Darima Sandakovová (Rus.)

Minsk 30. júna (TASR) - Britská boxerka Lauren Priceová získala na II. európskych hrách zlato v hmotnostnej kategórii do 75 kg. Do 60 kg sa tešila Fínka Mira Potkonenová a v najľahšej váhe do 51 kg zvíťazila Buse Naz Cakirogluová z Turecka.