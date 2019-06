EH 2019:Vlček pridal ďalší kus do medailovej zbierky: Má obrovskú cenu

Tridsaťsedemročný reprezentant v rýchlostnej kanoistike ma doteraz na konte dokopy 24 medailí z olympijských hier (3), majstrovstiev sveta (16) a Európy (5), teraz zaokrúhli počet na 25.

Minsk 27. júna (TASR) - Erik Vlček pridal do svojej zbierky ďalšiu cennú medailu a jednu z posledných, ktoré mu v úctyhodnej zbierke chýbali. Pred štyrmi rokmi v Baku mu to tesne nevyšlo, no vo štvrtok sa na II. európskych hrách v Minsku tešil z bronzu v K4 na 500 metrov.



Tridsaťsedemročný reprezentant v rýchlostnej kanoistike si tak splnil ďalší športový sen. Doteraz mal na konte dokopy 24 medailí z olympijských hier (3), majstrovstiev sveta (16) a Európy (5), teraz zaokrúhli počet na 25. Na EH bol blízko k cennému kovu už pred štyrmi rokmi, ale slovenská "káštvorka" vtedy skončila štvrtá. "Z tohto hľadiska to má pre mňa obrovskú hodnotu. Som veľmi rád, že si môžem pridať do zbierky aj medailu z európskych hier. Pred štyrmi rokmi v Baku mi to o kúsok uniklo, vtedy som to cítil tak, že sa mi to už asi nepodarí, takže teraz som veľmi rád," povedal.



Pred štyrmi rokmi totiž nečakal, že vydrží súťažiť až doteraz. Už si nedával dlhodobé ciele, ale vždy sa sústredil len na ďalšiu sezónu. Rovnako je tomu aj teraz a pri otázke na to, či bude pretekať aj o ďalšie štyri roky na tretích EH v Krakove, sa len pousmial. "Bude sa to odvíjať najmä od toho, či sa nám podarí vybojovať olympiádu a či na ňu pôjdem. To rozhodne. Už dlho si nerobím plány na štyri roky, ale len na rok dopredu," dodal už vážnejšie.



Miestenky do Tokia sa budú rozdávať už v auguste na majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede. Vlček by bol rád, keby na vrchole sezóny štartoval štvorkajak v rovnakom zložení ako v Minsku. Skúsený veterán verí, že v najsilnejšej zostave je s trojicou mladíkov Samuelom Balážom, Csabom Zalkom a Adamom Botekom. Posledný menovaný však štartuje aj v K2 s Petrom Gellem, v Minsku mu dvojštart vyšiel, no na svetovom šampionáte nebude na túto kombináciu dostatok času. Vedenie zväzu tak musí rozhodnúť kam s Botekom.



"Pokiaľ chceme vyjazdiť štyri miesta na OH a ísť na istotu, tak má toto zloženie najväčšiu šancu. Spraviť to do postupového 6. miesta je veľmi reálne. Teraz je to na zväze, aby rozhodol, či pôjdeme na istotu, alebo sa skúsi nejaké nové zloženie," povedal. I keď je možností viacero, K4 napríklad vybojovala striebro na júnovom SP v Duisburgu na chvoste s Gáborom Jakubíkom, Vlček by na súčasnej zostave najradšej nič nemenil. "Vedel som, že toto je najsilnejšie zloženie, ktoré vieme na Slovensku poskladať. Predpokladal som, že ak by sme s ním nezajazdili žiadny úspech, s iným to asi lepšie nebude. Papierovo je to najsilnejšie zloženie a dnes sa to aj potvrdilo."



Napriek tomu, že sú jeho traja kolegovia o minimálne 15 rokov mladší, Vlček to vôbec nevníma ako problém. "Pokiaľ máte šikovných, mladých a ambicióznych chlapcov, ktorí vedia, čo majú robiť, tak nie je ťažké si na nich zvyknúť. Vekový rozdiel si všímam naozaj len minimálne a keď už sadneme do lode, vôbec to neriešime. Máme spoločný cieľ, ideme za ním, trénujeme spolu. Ak potrebujú s niečím pomôcť, snažím sa byť nápomocný a odovzdať im svoje skúsenosti. Myslím si, že pre nich je to tiež trochu taká istota, keď s nimi sedím v štvorkajaku. Aspoň verím, že to tak vnímajú. Pre mňa je to zase zadosťučinenie," uviedol.



