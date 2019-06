EH 2019: Boxer Strnisko prehral vo štvrťfinále

Rozhodcovia duelu prisúdili pästiarovi z Apeninského polostrova všetky tri kolá, Strnisko i celý slovenský tím po jasnom verdikte len nechápavo krútili hlavou. Podľa nich bol jasný víťaz Slovák.

Minsk 26. júna (TASR) - Slovenský boxer Matúš Strnisko nezíska medailu na II. európskych hrách v Minsku. V súboji stredajšieho štvrťfinále poloťažkej hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov prehral s Talianom Simonem Fiorim na body 0:5 a obsadil piate miesto.



Rozhodcovia duelu prisúdili pästiarovi z Apeninského polostrova všetky tri kolá (3:2, 4:1, 4:1), Strnisko i celý slovenský tím po jasnom verdikte len nechápavo krútili hlavou. Podľa nich bol jasný víťaz Slovák. "Za všetko hovorí výraz talianskeho boxera i trénerov tesne po zápase, keď absolútne neverili, že vyhrajú a ich obrovské prekvapenie, keď mu zdvihli ruku. Naše sklamanie a znechutenie je značné, pretože si myslíme, že Matúš mal tento zápas vyhratý. Prvé dve kolá boli takticky jasne viditeľné, neboli tam žiadne neprehľadné situácie, jednoducho taliansky boxer netriafal a Matúš zbieral bodík po bodíku. Prvé dve kolá mu rozhodne mali dať, tretie bolo už vyrovnanejšie," povedal reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.



Podľa jeho slov by v prípade takej prevahy Taliana rozhodcovia uzavreli duel už po dvoch kolách. "Verím tomu, že keby to bolo naopak, tak by to pre Taliana uzavreli a dali by mu vyhrať obe kolá. Takto si to nechali do toho posledného otvorené a vyšlo to pre neho. Z nášho pohľadu Matúš určite neprehral tento zápas. Nedá sa s tým nič robiť a neexistuje ani protest," dodal.



Istý kov má Andrej Csemez, ktorý sa v semifinále strednej váhy do 75 kg stretne v piatok o 20.30 SELČ s Ukrajincom Oleksandrom Chyžniakom.