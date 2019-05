EL: Arsenal suverénne do finále, Chelsea s Frankfurtom do predĺženia

odvetné zápasy semifinále EL 2018/2019:

FC Valencia - FC Arsenal 2:4 (1:1)



Góly: 11. a 58. Gameiro - 17., 69. a 88. Aubameyang, 50. Lacazette. Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Garay, Gaya - Özil



Valencia: Neto - Piccini (56. Soler), Garay, Gabriel, Gaya - Wass, Parejo, Coquelin, Guedes (72. Torres) - Rodrigo (72. Mina), Gameiro



Arsenal: Čech - Monreal, Sokratis, Koscielny - Maitland-Niles, Xhaka, Torreira (80. Guendouzi), Kolašinac (71. Mustafi) - Özil (62. Mchitarjan) - Lacazette, Aubameyang



/prvý zápas: 1:3, Arsenal postúpil do finále/

Bratislava 9. mája (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu postúpili do finále Európskej ligy 2018/2019. Vo štvrtkovej odvete semifinále zvíťazili vo Valencii 4:2, v minulotýždňovom prvom stretnutí triumfovali doma 3:1. Finále je na programe 29. mája v Baku,sa stretnú s víťazom dvojzápasu FC Chelsea - Eintracht Frankfurt, tieto dva tímy dospeli po remízach 1:1 do predĺženia.Valencia otvorila skóre v 11. minúte, keď sa presadil Kevin Gameiro, radosť domácich však trvala iba šesť minút. Alexandre Lacazette hlavou predĺžil na Pierrea Emericka-Aubameyanga a ten vyrovnal. Po zmene strán sa hostia dostali do vedenia. Po rýchlej kontre v 50. minúte sa k lopte dostal Lacazette a prekonal brankára Neta. O osem minút neskôr Rodrigov pokus zvnútra pokutového územia tečoval Gameiro a svojím druhým gólom v zápase vrátil domácim postupovú nádej. Tú definitívne pochoval v 69. minúte Aubameyang, keď zužitkoval prízemný center Ainsleya Maitlanda-Nilesa. Gabonský útočník sa dočkal hetriku v 88. minúte po spolupráci so striedajúcim Henrikom Mchitarjanom.V druhom semifinálovom zápase začala lepšie domáca Chelsea, keď sa ujala vedenia v 28. minúte zásluhou Rubena Loftusa-Cheeka. Frankfurt však v druhom polčase vyrovnal, keď sa presadil Luka Jovič a poslal duel do predĺženia.