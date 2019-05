EURÓPSKA LIGA: Cheslea ťahá rekordnú sériu bez prehry

Na gól srbského útočníka Luku Joviča, z ktorého mal tréner Chelsea Maurizio Sarri najväčšie obavy, odpovedal v závere prvého polčasu Pedro Rodriguez.

Bratislava 3. mája (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea ťahajú v Európskej lige UEFA rekordnú 16-zápasovú sériu bez prehry. V úvodnom semifinále uhrali na pôde Eintrachtu Frankfurt remízu 1:1 a pred domácou odvetou na Stamford Bridge (10. mája) sú bližšie k postupu do finále v Baku. Na gól srbského útočníka Luku Joviča, z ktorého mal tréner Chelsea Maurizio Sarri najväčšie obavy, odpovedal v závere prvého polčasu Pedro Rodriguez.



Sarri nechal na lavičke Edena Hazarda. Belgický kanonier nastúpil až v 61. minúte, keď vystriedal Williana. "Eden odohral desať zápasov za sebou, preto som ho nezaradil do základnej jedenástky. Je nemožné, aby hráč odohral v priebehu sezóny 70-75 stretnutí. Musí aj odpočívať," obhajoval taliansky kouč svoje rozhodnutie. V druhom polčase boli "The Blues" nebezpečnejší a mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, strela Davida Luiza z priameho kopu však skončila na brvne.



"Máme jasný cieľ vyhrať Európsku ligu. Po predvedenom výkone vo Frankfurte som presvedčený o tom, že si zaslúžime získať túto trofej. Sedemdesiat minút sme na ihrisku dominovali. Pred tromi mesiacmi sme sa topili v problémoch, nešťastne sme prehrali finále Ligového pohára s Manchestrom City. Teraz sme v Premier League medzi elitným kvartetom a bojujeme o triumf v EL. Táto sezóna môže byť pre nás ešte veľmi úspešná," zdôraznil Sarri.



Eintracht je v tejto sezóne "šťukou" EL, v ktorej doma neprehral už dvanásť duelov za sebou. Nemecký bundesligista vyhral v skupinovej fáze všetkých šesť zápasov. Vo vyraďovačke postupne eliminoval Šachtar Doneck, Inter Miláno a Benficu Lisabon. Všetky tri tímy boli pritom na jeseň účastníkmi skupinovej fázy Ligy majstrov. Aj proti Chelsea začal Eintracht aktívne, no gól Pedra mu zobral vietor z plachiet.



"Vždy je veľmi nepríjemné inkasovať gól do šatne, Chslsea však v útoku disponuje veľkou kvalitou. Škoda, že David Abraham a Goncalo Paciencia v druhom polčase nepremenili svoje šance, mohlo sa nám pred odvetou dýchať ľahšie. Na toto mužstvo som však hrdý. Neviem, koľko gólov by sme od Chelsea inkasovali, keby sme s ňou hrali pred niekoľkými rokmi. Urobili sme obrovský progres," pochvaľoval si stredopoliar Eintrachtu Gelson Fernandes. Tréner Adi Hütter pred odvetou neskladá zbrane. "Chelsea je v pozícii jasného favorita, v Londýne však môžeme niečo uhrať. Treba byť optimista, vo futbale je možné všetko."