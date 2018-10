El Clasico v La Lige bude bez hviezdnych útočníkov Messiho a Ronalda

Klenot FC Barcelony vyradila zlomená ruka a CR7 už bojuje v drese talianskeho Juventusu Turín.

Barcelona 26. októbra (TASR) - Nedeľňajšie futbalové El Clasico v 10. kole španielskej La Ligy bude prvýkrát od roku 2007 súčasne bez hviezdnych útočníkov Lionela Messiho z Argentíny a Cristiana Ronalda z Portugalska. Klenot FC Barcelony vyradila zlomená ruka a CR7 už bojuje v drese talianskeho Juventusu Turín.



Posledných desať rokov si toto duo delilo Zlaté lopty pre najlepšieho hráča sveta. Aj vďaka nim sa El Clasico stalo ešte globálnejšie a sledovanejšie. Proti sebe v ňom nastupovali od leta 2009, teraz bude o ich účasť ochudobnené. Podľa britskej BBC je Messi najproduktívnejším hráčom prestížneho súboja. Tridsaťjedenročný útočník v derby proti "bielemu baletu" strelil 26 gólov v 38 zápasoch, pridal 13 asistencií, zaknihoval 17 výhier. Tridsaťtriročný C. Ronaldo nastúpil v El Clasicu 30-krát, osemkrát sa tešil z triumfu, nastrieľal 18 gólov a raz asistoval.



"Je jasné, že to je pre nás obrovská strata. Všetci vieme, čo Leo pre náš tím znamená a čo znamená pre obranu súpera. Jeho absenciu pocítime. Musíme sa s tým nejako vyrovnať, budeme sa snažiť nemeniť náš herný štýl. Je však zrejmé, že nám bude chýbať," citovala agentúra AP trénera Barcelony Ernesta Valverdeho. "Z hľadiska psychiky nám už len Leova prítomnosť na trávniku zvyšuje sebavedomie, pretože je to najlepší hráč na svete. Nemali by sme ale dopustiť, aby nás jeho zranenie rozhodilo. Máme dostatočne kvalitné mužstvo, aby sme v nadchádzajúcich náročných zápasoch uspeli," vyhlásil stopér Gerard Pique. "C. Ronaldo tu už nie je. Nemôžeme oplakávať niekoho, kto s nami už nechcel byť," uviedol stredopoliar "pusiniek" Isco.



FCB je lídrom tabuľky o bod pred mestským rivalom Espanyolom, Real je až siedmy so stratou 4 bodov na lídra. Aj bez Messiho Barcelona cez týždeň zdolala v Lige majstrov doma Inter Miláno (2:0), Real uťal sériu piatich duelov bez výhry (pozn. - z toho 4 prehry) doma proti českému majstrovi Viktorii Plzeň tiež v LM (2:1).



Messi po zranení v zápase s FC Sevillou zatiaľ chýbal Kataláncom len raz. To Real je na tom bez hráča, ktorý v jeho drese nastrieľal 450 gólov oveľa horšie. V minulej sezóne dal kráľovský klub gól v 73 súbojoch za sebou, bez CR7 od augusta až štyrikrát vyšiel naprázdno.



Posledné El Clasico, v ktorom nenastúpil Messi alebo Ronaldo sa hralo v decembri 2007. Argentínčan bol zranený, Portugalčan ešte obliekal dres Manchestru United. Úvodné El Clasico tejto sezóny povedie ako hlavný rozhodca Jose Maria Sanchez Martinez. Výkop na Camp Nou je o 16.15 SEČ. Pre tridsaťpäťročného Sancheza Martineza to bude tretie El Clasico v pozícii hlavného arbitra.