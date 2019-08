EL: Crusaders prehrali s Wolverhamptonom v odvete 2. predkola

odvetné zápasy 2. predkola Európskej ligy:

FC Astana - FC Santa Coloma 4:1 (1:1)



Góly: 24. Sigurjonsson (z 11 m), 73., 79. a 90.+4 Tomasov - 7. Pi



/prvý zápas 0:0, postúpila Astana/





Ordabasy Šymkent - FK Mladá Boleslav 2:3 (1:2)



Góly: 45. Ščetkin, 56. Diakhate (z 11 m) - 8. Matějovský, 32. Komličenko (z 11 m), 47. Mesanovič



/prvý zápas 1:1, postúpila Mladá Boleslav/







Kajrat Almaty - Hapoel Beer-Ševa 1:1 (1:0)



Góly: 40. Dugalič - 63. Dugalič (vlastný), ČK: 55. Achmetov po druhej ŽK, 88. Plotnikov, 90.+6 Sujumbajev (všetci Almaty) po druhej ŽK



/prvý zápas 0:2, postúpila Beer-Ševa/





Viitorul Constanta - KAA Gent 2:1 (0:1)



Góly: 47. a 61. Iancu (oba z 11 m) - 38. Jaremčuk



/prvý zápas 3:6, postúpil Gent/







FK Zorja Luhansk - Budučnost Podgorica 1:0 (1:0)



Gól: 32. Gromov, ČK: 33. Djurič po druhej ŽK, 34. Božovič (obaja Podgorica)



/prvý zápas 3:1, postúpil Luhansk/







KuPS Kuopio - Legia Varšava 0:0



/prvý zápas 0:1, postúpila Varšava/







Debrecín - FC Turín 1:4 (0:2)



Góly: 52. Garba - 25. Zaza, 32. Izzo, 69. Belotti, 90.+2 Millico



/prvý zápas 0:3, postúpil Turín/



/Košický za domácich sedel na lavičke náhradníkov/







Häcken - AZ Alkmaar 0:3 (0:1)



Góly: 42. Boadu, 57. Stengs, 67. Til



/prvý zápas 0:0, postúpil Alkmaar/







Levski Sofia - AEK Larnaka 0:4 (0:2)



Góly: 8., 29., 75., 82. Tričkovski (prvý z 11 m)



/prvý zápas 0:3, postúpila Larnaka/







FC Riga - Piast Glivice 2:1 (1:1)



Góly: 26. Petersons, 83. Bilinski - 20. Felix



/prvý zápas 2:3, postúpila Riga/



/Plach odchytal celý duel, Huk (obaja Piast) sedel na lavičke náhradníkov/







AEL Limassol - Aris Solún 0:1 (0:1)



Gól: 14. Diguiny (z 11 m), ČK: 83. GODÁL (Limassol) po druhej ŽK



/prvý zápas 0:0, postúpil Solún/



/Godál za domácich hral od začiatku, v 17. a 83. min videl ŽK/





Dinamo Tbilisi - FK Gabala 3:0 (0:0)



Góly: 68. a 88. Šengelia, 90.+3 Karikari



/prvý zápas 2:0, postúpilo Tbilisi/





FK Liepaja - IFK Norrköping 0:1 (0:0)



Gól: 89. Haksanabanovič



/prvý zápas 0:2, postúpil Norrköping/







FK Jablonec - Pjunik Jerevan 0:0



ČK: 88. Břečka po druhej ŽK - 87. Vardanjan po druhej ŽK



/prvý zápas 1:2, postúpil Jerevan/



/Považanec za domácich odohral celý duel/







KÍ Klaksvík - FC Luzern 0:1 (0:1)



Gól: 34. Voca



/prvý zápas 0:1, postúpil Luzern/







Maccabi Haifa - Racing Štrasburg 2:1 (2:1)



Góly: 25. Shua, 40. Rukavytsya - 17. Ajorque



/prvý zápas 1:3, postúpil Štrasburg/







Malmö FF - NK Domžale 3:2 (2:2)



Góly: 21. Lewicki, 32. Rosenberg, 83. Bengtsson - 12. Nicholson, 45.+1 Karič



/prvý zápas 2:2, postúpilo Malmö/







Neftči Baku - Arsenal Tula 3:0 (0:0)



Góly: 49. Alijev, 89. Dario (z 11 m), 90.+3 Mbodj



/prvý zápas 1:0, postúpilo Baku/







Šeriff Tiraspoľ - Partizani Tirana 1:1 (0:1)



Góly: 63. N'Diaye - 29. Asani



/prvý zápas 1:0, postúpil Tiraspol/







Ludogorec Razgrad - Valur Reykjavík 4:0 (2:0)



Góly: 7. Hedlund (vl.), 24. Ikoko, 82. a 84. Swierczok



/prvý zápas 1:1, postúpil Razgrad/







Progres Niedercorn - Glasgow Rangers 0:0



/prvý zápas 0:2, postúpil Glasgow/







FC Vaduz - MOL Fehérvár 2:0 po predĺžení (1:0, 0:0)



Góly: 61. Gajič (z 11 m), 100. Coulibaly, ČK: Antoniazzi (Vaduz) po druhej ŽK



/prvý zápas 0:1, postúpil Vaduz/



/Tujvel za hostí sedel na lavičke náhradníkov/







Apollon Limassol - Shamrock Rovers 3:1 po predĺžení (2:1, 1:0)



Góly: 18. Zelaya, 64. Szalai, 102. Sardinero - 69. Greene, ČK: 67. Papoulis - 95. Grace po druhej ŽK



/prvý zápas 1:2, postúpil Limassol/





Zrinjski Mostar - FC Utrecht 2:1 po predĺžení (1:1, 0:1)



Góly: 65. Hadžič, 111. Lendrič - 45.+1 Gustafson



/prvý zápas 1:1, postúpil Mostar/





Esbjerg - Šachťor Soligorsk 0:0



ČK: 89. SZÖKE (Soligorsk) po druhej ŽK



/prvý zápas 0:2, postúpil Soligorsk/



/Szöke za hostí hral od začiatku a v 12. a 89. min videl ŽK/







Universitatea Craiova - Honvéd Budapešť 0:0 pp, 3:1 v jedenástkovom rozstrele



/prvý zápas 0:0, postúpila Craiova/





Bröndby Kodaň - Lechia Gdaňsk 4:1 po predĺžení (2:1, 1:0)



Góly: 15. Arajuuri, 53. Wilczek, 94. a 118. Lindström - 67. Paixao



/prvý zápas 1:2, postúpila Kodaň/



/Haraslín za hostí hral do 97. min/





Gžira United - FK Ventspils 2:2 (1:0)



Góly: 15. a 90.+3 Jefferson - 72. Kazacoks, 79. Sergijčuk



/prvý zápas 0:4, postúpil Ventspils/





Olimpija Ľubľana - Yeni Malatyaspor 0:1 (0:0)



Gól: 77. Jahovič, ČK: 38. Cekici (Ľubľana)



/prvý zápas 2:2, postúpil Malatyaspor/







Eintracht Frankfurt - Flora Tallinn 2:1 (1:1)



Góly: 37. a 54. Paciencia (druhý z 11 m) - 40. Sinjavksij



/prvý zápas 2:1, postúpil Frankfurt/





FCSB - Alaškert Jerevan 2:3 (1:3)



Góly: 10. Tanase (z 11 m), 59. Coman - 23. a 28. Marmentini (druhý z 11 m), 45. Galvao, ČK: 27. Balasa - 63. Marmentini



/prvý zápas 3:0, postúpil FCSB/





Sturm Graz - FK Haugesund 2:1 (1:0)



Góly: 15. Sandberg (vlastný), 48. Ljubič - 68. Krygard



/prvý zápas 0:2, postúpil Haugesund/







FC Aberdeen - Čichura Sačchere 5:0 (2:0)



Góly: 9., 20. a 80. Cosgrove, 58. Leigh, 65. Wright



/prvý zápas 1:1, postúpil Aberdeen/





Linfield - HB Tórshavn 1:0 (1:0)



Gól: 20. Waterworth (z 11 m)



/prvý zápas 2:2, postúpil Linfield/





Crusaders FC - Wolverhampton Wanderers 1:4 (1:3)



Góly: 13. Bennett (vlastný) - 15. a 45. Jimenez, 38. Bennett, 77. Forsythe (vlastný)



/prvý zápas 0:2, postúpil Wolverhampton/





Vitoria Guimaraes - Jeunesse Esch 4:0 (1:0)



Góly: 14. a 87. Tapsoba (druhý z 11 m), 63. Guedes, 90.+3 Silva Sousa



/prvý zápas 1:0, postúpil Guimaraes/







Partizan Belehrad - Connah's Quay 3:0 (1:0)



Góly: 54. Tošič, 70. Ozegovič, 73. Stevanovič



/prvý zápas 1:0, postúpil Belehrad/







FC Stjarnan - Espanyol Barcelona 1:3 (0:1)



Góly: 87. Sigurdsson - 5. Pedrosa, 52. Iglesias, 79. Ferreyra



/prvý zápas 0:4, postúpil Espanyol/

Bratislava 1. augusta (TASR) - Futbalisti Legie Varšava remizovali vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 s domácim KuPS Kuopio 0:0. V úvodnom dueli zvíťazili 1:0 a postúpili do 3. predkola. V ňom sa stretnú s gréckym FC Atromitos, ktorý zdolal Dunajskú Stredu 3:2 a postúpil.Štrasburg síce prehral v odvete Haife 1:2, ale minulý týždeň doma zvíťazil 3:1 a v 3. predkole sa stretne s Plovdivom. Bulharský tím minulý týždeň vyhral 2:0 a hoci v Trnave inkasoval trikrát, dokázal streliť gól a po výsledku 1:3 zo svojho pohľadu ide ďalej.FK Mladá Boleslav zvíťazil na ihrisku kazašského klubu Ordabasy Šymkent 3:2. V prvej konfrontácii sa zrodila remíza 1:1, do ďalšej fázy postúpil český tím.Slovenský brankár Pisatu Glivice František Plach nezabránil prehre svojho tímu v Rige 1:2. Poľské mužstvo síce doma uspelo 3:2, ale pravidlo o góle na pôde súpera posunulo ďalej Rigu. Na lavičke Piastu strávil celý duel Tomáš Huk.Hráči Limassolu nezvládli domácu odvetu, keď prehrali s Arisom Solún 0:1 a po bezgólovej remíze z prvého stretnutia skončili v EL. Slovenský obranca v drese Limassolu Boris Godál nedohral duel, v 83. minúte videl druhú žltú a následne červenú kartu.Duel nedohral ani Július Szöke v drese Šachtaru Soligorsk, keď ho v 89. minúte vylúčili po druhej ŽK. Mrzieť ho to však veľmi nemuselo, jeho tím remizoval na ihrisku Esbjergu 0:0 a vďaka domácemu triumfu 2:0 postúpil do 3. predkola.Zápas v Rumunsku medzi Universitatea Craiova a maďarským Honvédom Budapešť museli v závere riadneho hracieho času za stavu 0:0 prerušiť. Nespokojní fanúšikovia totiž hodili na hraciu plochu delobuch, ktorý zasiahol rozhodcu Arnolda Huntera, toho ošetrili priamo na trávniku a odniesli ho do útrob štadióna. Nehralo sa viac ako polhodinu, z postupu sa tešili domáci, keď zvíťazili v jedenástkovom rozstrele 3:1.