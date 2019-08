EL: Feyenoord remizoval v odvete 3. predkola v Tbilisi a postúpil

Odvety 3. predkola EL UEFA 2019/2020:

HJK Helsinki – FC Riga 2:2 (1:0)

Góly: 5. Forsell, 69. Debelko (vlastný) - 62. a 80. Debelko

/prvý zápas: 1:1, do play off postúpila Riga/



Dinamo Tbilisi – Feyenoord Rotterdam 1:1 (0:0)

Góly: 52. Šengelija – 57. Botteghin

/prvý zápas: 0:4, do play off postúpil Feyenoord/



Spartak Moskva – FC Thun 2:1 (0:1)

Góly: 52. Ponce, 58. Schürrle – 7. Glarner

/prvý zápas: 3:2, do play off postúpil Spartak/



AIK Štokholm – Šeriff Tiraspoľ 1:1 (0:0)

Góly: 61. Bahoui - 86. Boban

/prvý zápas: 2:1, do play off postúpil AIK/



BATE Borisov – FK Sarajevo 0:0

/prvý zápas: 2:1, do play off postúpil Borisov/



FK Suduva Marijampole – Maccabi Tel Aviv 2:1 (2:0)

Góly: 12. Tadič, 44. Švrljuga - 86. Blackman. ČK: 90.+4 Cohen (Maccabi) po 2. ŽK

/I. Hladík za domácich od 68. min/

/prvý zápas: 2:1, do play off postúpila Suduva/



Bnei Yehuda Tel Aviv – Neftči Baku 2:1 (1:0)

Góly: 16. Jan, 66. Tambi - 90.+3 Machnudov (z 11 m)

/prvý zápas: 2:2, do play off postúpila Bnei Yehuda/



Zorja Luhansk – CSKA Sofia 1:0 (0:0)

Gól: 89. Rusyn. ČK: 90. Rusyn po 2. ŽK - 22. Turicov

/prvý zápas: 1:1, do play off postúpila Zorja/



Yeni Malatyaspor – Partizan Belehrad 1:0 (1:0)

Gól: 7. Jahovič

/prvý zápas: 1:3, do play off postúpil Partizan/



FK Mladá Boleslav – FCSB 0:1 (0:0)

Gól: 90.+1 Pantiru. ČK: 75. Křapka (MB) po 2. ŽK

/prvý zápas: 0:0, do play off postúpil FCSB/



Apollon Limassol – Austria Viedeň 3:1 (1:1)

Góly: 45.+2 Gakpe (z 11 m), 55. Handl (vlastný), 67. Gianniotas – 18. Maudo

/prvý zápas: 2:1, do play off postúpil Apollon/



Šachťor Soligorsk – FC Turín 1:1 (0:0)

Góly: 90.+1 Januš (z 11 m) - 82. Zaza

/J. Szöke za domácich celý zápas/

/prvý zápas: 0:5, do play off postúpil FC Turín/



Zrinjski Mostar – Malmö FF 1:0 (0:0)

Gól: 90.+1 Sovšič (z 11 m)

/prvý zápas: 0:3, do play off postúpilo Malmö/



The New Saints FC – Ludogorec Razgrad 0:4 (0:2)

Góly: 36. a 77. Swierczok, 42. Lukoki, 90.+2 Biton

/prvý zápas: 0:5, do play off postúpil Ludogorec/



Trabzonspor – AC Sparta Praha 2:1 (1:0)

Góly: 11. Sorloth, 90.+8 Novák - 78. Hložek, ČK: 88. Plavšič (Sparta) po 2. ŽK

/prvý zápas: 2:2, do play off postúpil Trabzonspor/



Hapoel Beer Sheva FC – IFK Norrköping 3:1 (0:0)

Góly: 67. a 90.+4 Zrihan, 72. Hasselbaink - 82. Lauritsen

/prvý zápas 1:1, do play off postúpil Hapoel/

Bratislava 15. augusta (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 3. predkola remizovali na pôde gruzínskeho Dinama Tbilisi 1:1. V prvom stretnutí pred týždňom vyhral Feyenoord doma 4:0.V tohtoročnej edícii EL skončila pražská Sparta. Rozhodla o tom prehra 1:2 na pôde tureckého Trabzonsporu, ktorá po remíze 2:2 v prvom stretnutí posunula do play off klub z krajiny polmesiaca. O výhre Trabzonsporu rozhodol v samom závere nadstaveného času český legionár Filip Novák. V drese Sparty nastúpil aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý v 61. minúte vystriedal zraneného stopéra Nhamoinesa Costu. Druhý Slovák v kádri pražského klubu, Lukáš Štetina, nebol ani na zápasovej súpiske.O skupinovú fázu EL už nezabojuje ani FK Mladá Boleslav. Po sľubnej bezgólovej remíze na pôde FCSB prehral český tím doma v odvete 0:1, keď po veľkej chybe domácej defenzívy rozhodol o postupe hostí prudkou strelou z uhla pod brvno Ionut Pantiru. Mladá Boleslav skončila v predkolách európskych súťaží siedmykrát za sebou.Do play off sa prebojoval litovský tím FK Suduva Marijampole, ktorý zdolal Maccabi Tel Aviv dvakrát 2:1. Za Suduvu nastúpil v odvete v 68. minúte slovenský legionár Ivan Hladík. Bieloruský Šachťor Soligorsk remizoval v odvete s FC Turín 1:1, po prehre 0:5 v prvom dueli sa so súťažou rozlúčil. Celý duel v zostave Soligorsku absolvoval slovenský stredopoliar Július Szöke.