EL: Kouč Sparty Jílek po remíze s Trabzonsporom: Obrovské sklamanie

Praha 9. augusta (TASR) - Futbalisti Sparty Praha si skomplikovali šance na postup do play off Európskej ligy UEFA. V úvodnom zápase 3. predkola doma iba remizovali s tureckým Trabzonsporom 2:2, hoci ešte v 83. minúte viedli 2:0. V drese "rudých" odohral celý zápas slovenský obranca Lukáš Štetina. Dávid Hancko, ktorý je v Sparte na hosťovaní z Fiorentiny, prišiel v úplnom závere a pripísal si debut.



Kouča Sparty Václava Jílka potešil predvedený výkon, z výsledku bol však rozčarovaný. "Keď sa duel skončil, sklamanie bolo obrovské. Utiekol nám zápas, ktorý sa snáď ani nedal stratiť. Naše šance na postup klesli, ale remíza je vždy lepšia ako prehra. Ak chceme pomýšľať na účasť v play off, v Turecku musíme bezpodmienečne streliť gól. Musíme sa vyrovnať s búrlivým prostredím a hrať aktívne," uviedol Jílek pre server idnes.cz.



Na margo výbuchu v závere súboja na Letnej Jílek poznamenal. "Spravili sme dve individuálne chyby a súper nás za ne potrestal. Treba však hovoriť o celom zápase, nie iba o posledných minútach, hoci tie rozhodli o konečnom výsledku. Videl som výborný výkon Sparty. Mali sme dosť šancí na to, aby sme rozhodli. Mrzí ma, že sme sklamali vo finálnej fáze. Súper ukázal svoju kvalitu a v závere sa strelecky presadil."