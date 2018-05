Tréner Atletica Madrid bude chýbať vo finále futbalovej Euroligy

UEFA ho z priestorov šatne vylúčila na štyri stretnutia za prehrešky v zápase semifinále na štadióne londýnskeho Arsenalu, kde po vykázaní na tribúnu naďalej komunikoval so svojím realizačným tímom.

Nyon 4. mája (TASR) - Tréner Atletica Madrid Diego Simeone nebude vo finále futbalovej Európskej ligy proti Olympique Marseille na lavičke. Európska futbalová únia (UEFA) ho z priestorov šatne a postrannej čiary vylúčila na štyri stretnutia za prehrešky v úvodnom zápase semifinále na štadióne londýnskeho Arsenalu, kde po vykázaní na tribúnu naďalej komunikoval so svojím realizačným tímom.



Simeone si prvý duel trestu odpykal vo štvrtkovej domácej odvete, v ktorej jeho zverenci uspeli 1:0 a postúpili do finále. To sa uskutoční 16. mája v Lyone. Argentínsky kouč okrem toho dostal pokutu 10.000 eur, proti rozhodnutiu sa môže na budúci týždeň odvolať na UEFA. Informovala o tom agentúra AP.