EURÓPSKA LIGA: Slavia Praha privíta FC Kodaň

4. kolo skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019, ŠTVRTOK 8. novembra:

A-skupina



21.00 Bayer Leverkusen - FC Zürich /rozhoduje: Pawel Gil (Poľ.)/



21.00 Ludogorec Razgrad - AEK Larnaka / Ola Hobber Nilsen (Nór.)/



tabuľka:



1. FC Zürich 3 3 0 0 5:2 9

2. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 9:7 6

3. Ludogorez Razgrad 3 0 1 2 3:5 1

4. AEK Larnaka 3 0 1 2 3:6 1

B-skupina



21.00 Rosenborg Trondheim - RB Salzburg /Aleksej Eskov (Rus.)/



21.00 Celtic Glasgow - RB Lipsko /Javier Estrada (Šp.)/



tabuľka:



1. RB Salzburg 3 3 0 0 9:3 9

2. RB Lipsko 3 2 0 1 7:4 6

3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 2:5 3

4. Rosenborg Trondheim 3 0 0 3 1:7 0

C-skupina



21.00 Girondins Bordeaux - Zenit Petrohrad /Harald Lechner (Rak.)/



21.00 Slavia Praha - FC Kodaň /Mattias Gestranius (Fín.)/



tabuľka:



1. Zenit Petrohrad 3 2 1 0 4:2 7

2. Slavia Praha 3 2 0 1 2:1 6

3. FC Kodaň 3 1 1 1 3:3 4

4. Girondins Bordeaux 3 0 0 3 2:5 0

D-skupina



16.50 Fenerbahce Istanbul - RSC Anderlecht Brusel /Andreas Ekberg (Švéd.)/



21.00 Dinamo Záhreb - FC SPARTAK TRNAVA /Serhij Bojko (Ukr.)/



tabuľka:



1. Dinamo Záhreb 3 3 0 0 8:2 9

2. Fenerbahce Istanbul 3 1 1 1 5:6 4

3. Spartak Trnava 3 1 0 2 2:4 3

4. RSC Anderlecht 3 0 1 2 2:5 1

E-skupina



21.00 FC Arsenal Londýn - Sporting Lisabon /Gediminas Mažeika (Lit.)/



21.00 Vorskla Poltava - FK Karabach Agdam /Sandro Schärer (Švaj.)/



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 3 3 0 0 8:2 9

2. Sporting Lisabon 3 2 0 1 4:2 6

3. Vorskla Poltava 3 1 0 2 4:6 3

4. Karabach Agdam 3 0 0 3 0:6 0

F-skupina



21.00 Olympiakos Pireus - F91 Dudelange /Petr Ardeleanu (ČR)/



21.00 Betis Sevilla - AC Miláno /Craig Pawson (Angl.)/



tabuľka:



1. Betis Sevilla 3 2 1 0 5:1 7

2. AC Miláno 3 2 0 1 5:3 6

3. Olympiakos Pireus 3 1 1 1 3:3 4

4. F91 Dudelange 3 0 0 3 0:6 0

G-skupina



18.55 Spartak Moskva - Glasgow Rangers /Ivan Bebek (Chor.)/



18.55 Rapid Viedeň - FC Villarreal /Srdjan Jovanovič (Srb.)/



tabuľka



1. Villarreal 3 1 2 0 10:5 5

2. Glasgow Rangers 3 1 2 0 5:3 5

3. Rapid Viedeň 3 1 0 2 3:8 3

4. Spartak Moskva 3 0 2 1 3:5 2

H-skupina



18.55 Lazio Rím - Olympique Marseille /Vladislav Bezborodov (Rus.)/



18.55 Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt /Tiago Martins (Portug.)/



tabuľka:



1. Eintracht Frankfurt 3 3 0 0 8:2 9

2. Lazio Rím 3 2 0 1 6:6 6

3. Olympique Marseille 3 0 1 2 4:7 1

4. Apollon Limassol 3 0 1 2 3:6 1

I-skupina



18.55 Malmö FF - Sarpsborg 08 FF /Miroslav Zelinka (ČR)/



18.55 KRC Genk - Besiktas Istanbul /Tobias Stieler (Nem.)/



tabuľka:



1. KRC Genk 3 2 0 1 7:5 6

2. Sarpsborg 3 1 1 1 5:5 4

3. Malmö FF 3 1 1 1 3:3 4

4. Besiktas Istanbul 3 1 0 2 5:7 3

J-skupina



18.55 FK Krasnodar - Standard Liege /Aleksandar Stavrev (Mac.)/



18.55 Akhisar Belediyespor - FC Sevilla /Benoît Millot (Fr.)/



tabuľka:



1. FC Sevilla 3 2 0 1 12:3 6

2. FK Krasnodar 3 2 0 1 4:3 6

3. Standard Liége 3 2 0 1 5:7 6

4. Akhisar Belediyespor 3 0 0 3 1:9 0

K-skupina



16.50 FK Astana - FK Jablonec /István Vad (Maď.)/



18.55 Dynamo Kyjev - Stade Rennes /John Beaton (Škót.)/



tabuľka:



1. FC Astana 3 1 2 0 5:3 5

2. Dynamo Kyjev 3 1 2 0 6:5 5

3. Stade Rennes 3 1 0 2 3:5 3

4. FK Jablonec 3 0 2 1 4:5 2

L-skupina



18.55 FC MOL Vidi - PAOK Solún /Ali Palabiyik (Tur.)/



18.55 BATE Borisov - FC Chelsea Londýn /Nikola Dabanović (Mac.)/



tabuľka:



1. Chelsea 3 3 0 0 5:1 9

2. PAOK Solún 3 1 0 2 4:4 3

3. FC MOL Vidi 3 1 0 2 2:3 3

4. BATE Borisov 3 1 0 2 4:7 3

Bratislava 8. novembra (TASR) - V 4. kole skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy 2018/2019 si môže postup do šestnásťfinále zabezpečiť desať klubov - Eintracht Frankfurt, Lazio Rím, FC Chelsea, FC Zürich, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, RB Lipsko, Dinamo Záhreb, FC Arsenal a Betis Sevilla. Pozornosť slovenských fanúšikov sa sústredí do pražského Edenu, kde domáca Slavia v kádri s Miroslavom Stochom privíta dánsky FC Kodaň, v ktorom pôsobia Denis Vavro a Ján Greguš.Dinamu Záhreb stačí na premiérový postup medzi elitnú 32-ku akékoľvek víťazstvo nad Spartakom Trnava. Ak Dinamo zdolá slovenského šampióna a Fenerbahce Istanbul v kádri s Martinom Škrtelom nevyhrá nad Anderlechtom Brusel, Chorváti si zabezpečia prvenstvo v D-skupine. Lídra E-skupiny Arsenal posunie do vyraďovačky domáci triumf nad portugalským Sportingom Lisabon, Chelsea potrebuje v L-skupine na postup zisk troch bodov na pôde bieloruského tímu BATE Borisov.V A-skupine je zatiaľ stopercentný FC Zürich a ak zvíťazí aj v Leverkusene, zabezpečí si postup z prvého miesta. Švajčiari môžu ísť ďalej aj v prípade prehry na ihrisku "farmaceutov", pokiaľ sa druhý duel medzi Ludogorcom Razgrad a Larnakou skončí remízou. Leverkusen postúpi, ak zdolá Zürich a v Bulharsku sa zrodí nerozhodný výsledok. V H-skupine je v najlepšej pozícii Eintracht Frankfurt, ktorý si definitívne zabezpečí postup v prípade víťazstva na pôde Apollonu Limassol. Lazio Rím postúpi, ak zaboduje naplno proti Olympique Marseille a Apollon nevyhrá nad Eintrachtom.Z B-skupiny v prípade víťazstiev postúpia Salzburg i Lipsko. Rakúšanom stačí uhrať v Trondheime proti Rosenborgu aj remízu za predpokladu, že Celtic Glasgow nezíska v súboji s Lipskom ani bod. V F-skupine môže byť istým postupujúcim Betis Sevilla, pokiaľ v jednom zo štvrtkových šlágrov pokorí AC Miláno a Olympiakos Pireus nevyhrá nad Dudelange.