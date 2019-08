EL: Slovan odletel do Írska kompletný, Greif: Ciele sa nemenia

Odvetný zápas 3. predkola EL UEFA 2019/20



21.00 h SELČ FC Dundalk - ŠK Slovan Bratislava, štadión Tallaght /Dublin/

prvý zápas 0:1, rozhodujú: Schörgenhofer - Gutschi, Schreiner (všetci Rak.)

Bratislava 12. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa na odvetný zápas 3. predkola Európskej Ligy UEFA 2019/20 naladili hladkým triumfom vo Fortuna Lige nad Zlatými Moravcami 4:0. Brankár Dominik Greif si želá čisté konto aj v Dubline proti FC Dundalk, no upozorňuje na silu domácich. Výprava Slovana odletela do Írska v pondelok krátko po 11.00 h z bratislavského letiska aj s Dávidom Holmanom a Andražom Šporarom, ktorí mali zdravotné problémy. Duel je na programe v utorok o 21.00 SELČ.Trénera Slovana Jána Kozáka ml. potešil ligový triumf proti ViOnu aj preto, že do zápasu nastúpili hráči s menšou minutážou.povedal Kozák. V základnej jedenástke chýbalo niekoľko jej stabilných hráčov, ale aj zranený kanonier Andraž Šporar. Zápas navyše nedohral stredopoliar Dávid Holman.dodal kouč "belasých".Slovan chce v Írsku nadviazať na dobrú defenzívu, ktoré ho momentálne zdobí. "Belasí" neinkasovali v EL a v domácej súťaži už v piatich zápasoch za sebou, pred týždňom doma nad Dundalkom zvíťazili 1:0.povedal brankár Dominik Greif.Práve Greif sa v prvom zápase prezentoval v závere vynikajúcim zákrokom, keď v nadstavenom čase po najväčšej šanci hostí vytlačil loptu na brvno. Tento zákrok môže byť v konečnom účtovaní kľúčový.dodal s úsmevom brankár a dodal:Na schopnosti 22-ročného Greifa sa bude tréner Kozák spoliehať aj v odvete a možno aj preto mu v uplynulom víkendovom zápase vo Fortuna Lige dodal motiváciu navyše. Mužstvo totiž v zápase viedol ako kapitán.dodal 197-cm vysoký brankár.Odvetný zápas proti Dundalku odohrá Slovan na štadióne Tallaght v Dubline, domáci stánok írskeho majstra v Oriel Parku totiž nespĺňa kritériá Európskej futbalovej únie (UEFA). Stretnutie povedú arbitri z Rakúska, ako hlavný Robert Schörgenhofer. Na čiarach mu budú pomáhať Markus Gutschi a Santino Schreiner. Zápas v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.