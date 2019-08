EL: Slovan v prípade postupu do play off proti PAOK Solún alebo Ajaxu

Žreb majstrovskej vetvy 3. predkola EL 2019/20:



víťaz Maccabi Tel Aviv/Suduva Marijampole - zdolaný Dinamo Záhreb/Ferencváros Budapešť

zdolaný FK Crvena Zvezda Belehrad/FC Kodaň - víťaz FC Riga/HJK Helsinki

zdolaný CFR Kluž/Celtic Glasgow - víťaz FC Šeriff Tiraspol/AIK Štokholm

víťaz Ararat-Armenia/FC Saburtalo - víťaz F91 Dudelange/Nomme Kalju

víťaz Ludogorec Razgrad/The New Saints - zdolaný NK Maribor/Rosenborg Trondheim

víťaz FK Sutjeska Nikšič/Linfield FC - zdolaný APOEL Nikózia/Karabach Agdam

víťaz ŠK SLOVAN BRATISLAVA/Dundalk FC - zdolaný PAOK Solún/AFC Ajax Amsterdam

víťaz FC Astana/Valletta FC - víťaz FK Sarajevo/BATE Borisov



Žreb hlavnej vetvy 3. predkola EL 2019/20:



FC Turín/Šachťor Soligorsk - Pjunik Jerevan/Wolverhampton Wanderers

Universitatea Craiova/AEK Atény - Sparta Praha/Trabzonspor

Legia Varšava/Atromitos - FC Midtjylland/Glasgow Rangers

Feyenoord Rotterdam/Dinamo Tbilisi - IFK Norrköping/Hapoel Beer Ševa

FCSB/FK Mladá Boleslav - FK Ventspils/Vitoria Guimaraes

AEK Larnaka/KAA Gent - NK Rijeka/Aberdeen

FK Haugesund/PSV Eindhoven - Austria Viedeň/Apollon Limassol

FC Luzern/Espanyol Barcelona - CSKA Sofia/Zorja Luhansk

Partizan Belehrad/Malatyaspor - Molde FK/Aris Solún

Bröndby Kodaň/SC Braga - FC Thun/Spartak Moskva

Malmö FF/Zrinjski Mostar - Neftči Baku/Bnei Jehuda Tel Aviv FC

Lokomotiv Plovdiv/Racing Štrasburg - FC Vaduz/Eintracht Frankfurt

FC Mariupoľ/AZ Alkmaar - Royal Antverpy/Viktoria Plzeň



Kalendár Európskej ligy 2019/20:



6.-8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

13.-15. augusta: odvety 3. predkola

22. augusta: 1. zápasy play off

29. augusta: odvety play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb 16-finále

20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále

27. februára: odvety 16-finále

28. februára: žreb osemfinále

12. marca: 1. zápasy osemfinále

19. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16. apríla: odvety štvrťfinále

30. apríla: 1. zápasy semifinále

7. mája: odvety semifinále

27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)

Nyon 5. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez FC Dundalk stretnú v majstrovskej vetve play off Európskej ligy UEFA 2019/20 so zdolaným tímom z 3. predkola Ligy majstrov, ktorým bude jeden z dvojice PAOK Solún/Ajax Amsterdam. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.Slovan po vypadnutí v 1. predkole LM s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič dokázal v 2. predkole EL vyradiť kosovského šampióna KF Feronikeli (2:1 doma, 2:0 vonku). Do play off sa "belasí" budú snažiť dostať cez írsky Dundalk, s ktorým hrajú najskôr na Tehelnom poli (streda 7. augusta o 20.15 h), odveta je na programe v utorok 13. augusta o 21.00 SELČ na pôde súpera.Ak uspejú, do cesty sa im v boji o účasť v skupinovej fáze EL postaví PAOK alebo Ajax. Prvý duel by hral Slovan vo štvrtok 22. augusta na Tehelnom poli, odvetu 29. augusta na pôde súpera. Ak by sa stretol s úradujúcim gréckym majstrom, mali by súboje pikantnú príchuť pre slovenského krídelníka Miroslava Stocha, ktorý sa v lete vrátil do PAOK-u z pražskej Slavie. Ajax je rekordný 34-násobný majster Holandska a v minulom ročníku LM sa prebojoval až do semifinále, kde smoliarsky vypadol s Tottenhamom Hotspur.Pri žrebe bol slovenský šampión v 2. skupine medzi nenasadenými mužstvami. Okrem PAOK-u s Ajaxom mohol dostať víťazov konfrontácií Ludogorec Razgrad - The New Saints, FK Sutjeska Nikšič - Linfield FC, FC Astana - Valletta FC a FK Sarajevo - BATE Borisov, resp. zdolané tímy zo súbojov NK Maribor - Rosenborg Trondheim, APOEL Nikózia - Karabach Agdam.