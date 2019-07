EURÓPSKA LIGA: Trnava chce uhrať lepší výsledok než v Bosne

Trnavčania sa na začiatku nového fortunaligového ročníka naladili nedeľným víťazstvom nad Sereďou 2:0.

Plovdiv 24. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa chcú v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy na pôde Lokomotivu Plovdiv vyvarovať situácii, akú zažili v prvom zápase predchádzajúcej konfrontácie. Proti Radniku Bijeljina museli v domácej odvete doháňať manko 0:2 a tentoraz by si na Štadión Antona Malatinského radi priviezli priaznivejší výsledok.



Trnavčania sa na začiatku nového fortunaligového ročníka naladili nedeľným víťazstvom nad Sereďou 2:0. Do Bulharska cestovali už v utorok, výkop je naplánovaný vo štvrtok o 19.30 SELČ. "V stredu večer na nás čaká predzápasový tréning a vo štvrtok sa už budeme pripravovať na duel. Už sme si povedali nejaké veci ohľadom súpera, akým štýlom bude hrať. Dúfam, že sme sa ponaučili z predchádzajúceho zápasu, určite chceme zvíťaziť," vyhlásil Filip Oršula. K dobrému rezultátu môže pomôcť už aj útočník Gino van Kessel, ktorého prestup z belgického KSV Roeselare sa stihol podľa portálu trnavskyhlas.sk skompletizovať včas.



Na čistom konte v odvete s Bijeljinou i proti Seredi sa podieľal tiež obranca Timotej Záhumenský. Pokiaľ by sa defenzíve Spartaka podarilo nadviazať na tieto výkony, zvýšilo by to šance úradujúceho víťaza Slovenského pohára na postup do 3. predkola. V predchádzajúcom ročníku hrala Trnava skupinovú fázu. "Myslím si, že víťazstvá nám pomohli, aby sme sa naštartovali. Sme nové mužstvo, poznáme sa iba krátko, sme spolu možno mesiac. Dúfam, že v týchto výkonoch budeme pokračovať aj vo štvrtok. Vyhovuje mi, keď hráme viac zápasov, aj keď je tréningový proces náročnejší. Nikto s tým nemá problém a každý sa teší na súboj. Potešilo by ma, keby sme nedostali gól a keby sme jeden, dva dali," povedal Záhumenský.



Ak zverenci Portugalca Richarda Cheua prekonajú bulharskú prekážku, v 3. predkole sa stretnú s postupujúcim z dvojzápasu medzi francúzskym Racingom Štrasburg a izraelským Maccabi Haifa. "Vieme, že po 1. predkole s Radnikom a úvode Fortuna ligy so Sereďou musíme očakávať silnejšieho súpera. Bude hrať veľmi agresívne a doma bude mať výdatnú podporu fanúšikov. Domáci budú motivovaní zaplneným štadiónom a rovnako ako my očakávajú náročné stretnutie. Veria, že môžu postúpiť, aj my však chceme vytvoriť tím, čo bude bojovať o úspech v každom zápase," dodal Cheu.



Ako hlavný rozhodca povedie duel Cyperčan Timotheos Christofi. RTVS odvysiela celý zápas naživo na Dvojke i na webe. Odvetu "andeli" odohrajú vo štvrtok 1. augusta na domácom štadióne s výkopom o 20.45 h.