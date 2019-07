EL: Trnava zvládla rozstrel proti Bijeljine a postúpila do 2. predkola

2. zápas 1. predkola EL 2019/2020:

FC Spartak Trnava - FK Radnik Bijeljina 2:0 pp (2:0, 1:0), 3:2 v rozstrele z 11 m



Góly: 10. Sobczyk, 87. Mihálek. Rozstrel: Tešija - 1:0, Merajič - 1:1, Sobczyk - 2:1, Motika - nedal, Záhumenský - nedal, Mekič - 2:2, Lovat - nedal, Plavšič - nedal, Jakúbek - 3:2, Popara - nedal, ŽK: Halilovič, Mitrea, Záhumenský, Mesík, Tešija, Mihálek, Rusov - Radovič, Simonovič, Peco, Plavšič, Kozič, ČK: 108. Mitrea po 2. ŽK. Rozhodovali: Hasanov - Husejnov, Hashimov (všetci Azer.), 4222 divákov.



/prvý zápas 0:2, postúpil FC Spartak Trnava/



Trnava: Rusov - Oršula (80. Mihálek), Mesík, Mitrea, Záhumenský - Dangubič (64. Kelemen), Halilovič (93. Turňa), Tešija, Lovat - Tavares (77. Jakúbek), Sobczyk



Bijeljina: Kozič - Sušič (61. Merajič), Simonovič, Šubert, Radovič - Popara, Mekič - Peco, Djurič (88. Bradonjič), Maksimovič (99. Plavšič) - Zukič (54. Motika)

Trnava 18. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020, v ktorom narazia na Lokomotiv Plovdiv. Po minulotýždňovej prehre 0:2 na ihrisku Radniku Bijeljina z Bosny a Hercegoviny dokázali zmazať manko v riadnom hracom čase štvrtkovej odvety na Štadióne Antona Malatinského a v jedenástkovom rozstrele triumfovali 3:2.Prvý duel s Plovdivom odohrajú zverenci trénera Ricarda Cheua vo štvrtok 25. júla v Bulharsku, odveta je na programe 1. augusta v Trnave.Spartak vyrukoval so štyrmi zmenami v zostave v porovnaní s prvým duelom v Bosne, jeho súper nastúpil s identickou jedenástkou ako pred týždňom. Domáci sa ujali vedenia už v 10. minúte, keď Sobczyk vydoloval v skrumáži loptu spod ležiaceho obrancu a z niekoľkých krokov ju zasunul do prázdnej brány - 1:0. V 20. minúte Mitreovu prudkú hlavičku k žrdi zneškodnil pozorný Kozič, domáci vyťažili iba roh. Spartak sa snažil o strelenie druhého gólu, ktorým by zmazal manko z prvého súboja. Zároveň si však musel dávať pozor na zadné dvierka ako pri situácii z 23. minúty, keď po centri Maksimoviča hlavičkoval Zukič nad Rusovovu bránu. V 35. minúte si Tavares šikovne cez obrancu pripravil loptu na strelu, no v čistej šanci tesne minul ľavú žrď. Vzápätí sa mladý útočník "andelov" dostal k hlavičke po centri Oršulu, ale Kozič bol pripravený.V 47. minúte mohlo byť 2:0 po zblokovanom Lovatovom cenri, ktorý dopadol na brvno hosťujúcej brány. Spartak si vzal z nevydareného prvého súboja ponaučenie, v odvete hral koncentrovanejšie, bojovnejšie a najmä bol aktívnejší v útoku. V 61. minúte hostí opäť zachránila horná žrď po hlavičke Mesíka. Druhý gól visel na vlásku, lenže čas na jeho strelenie sa Spartaku krátil. V 78. minúte sa dostal do zakončenia striedajúci Jakúbek, ktorého hlavičku na zadnej žrdi brankár reflexívne zneškodnil. O pár sekúnd dal o sebe vedieť ďalší nový muž na ihrisku Kelemen, no netrafil bránu. Štadión "explodoval" gólovou radosťou v 87. minúte, keď sa po veľkej chybe hosťujúceho brankára presadil hlavou Mihálek a poslal duel do predĺženia - 2:0.V ňom mohol posadiť Spartak na koňa Mihálek, jeho hlavičku však Kozič chytil. Hráčom oboch mužstiev ubúdali sily, hralo sa opatrnejšie s dôrazom na defenzívu. V 108. minúte prišli Trnavčania o svojho kapitána Mitreu, ktorý za faul dostal druhú žltú a automaticky červenú kartu. Krátke oslabenie však bez problémov prežili a v jedenástkovom rozstrele sa na nich usmialo šťastie, keď o víťazstve slovenského zástupcu rozhodol Jakúbek a najmä dva bravúrne zákroky "penaltového" špecialistu Rusova.