EURÓPSKA LIGA: Frankfurt je v semifinále po 39 rokoch

Postupový gól dal v 67. minúte stredopoliar Sebastian Rode.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Eintracht Frankfurt sa prebojoval do semifinále európskej klubovej súťaže po 39 rokoch. Vo štvrtkovej odvete štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019 zdolal doma Benficu Lisabon 2:0 a má tak šancu zopakovať svoj triumf v Pohári UEFA z roku 1980.



Nemecký bundesligista sa medzi štyri najlepšie tímy súťaže prebojoval vďaka gólom na ihrisku súpera, keď v úvodnom dueli prehral na Estadio da Luz 2:4. "Naša cesta pokračuje. Mužstvo hralo užasne, som naň hrdý. Diváci boli fantastickí a pomohli nám vytvoriť nezabudnuteľný európsky večer. Simon Falette a Ante Rebič boli najlepší na ihrisku. V semifinále budeme možno najneobľúbenejším tímom a nastúpime proti obľúbenej Chelsea," povedal podľa klubovej stránky tréner Frankfurtu Adi Hütter.



Postupový gól dal v 67. minúte stredopoliar Sebastian Rode. "Je to nádherné, že sa mi podarilo streliť taký dôležitý gól, ktorý nás posunul medzi najlepšiu štvoricu. Po všetkých mojich zraneniach som rád, že môžem byť na ihrisku s týmito spoluhráčmi. Fanúšikovia boli úžasní už počas rozcvičky, celý štadión sa otriasal. Teraz sa môžeme tešiť na Chelsea."



Kormidelník portugalského tímu neskrýval svoje sklamanie. "Bohužiaľ, zlyhali sme. I keď sme nehrali tak dobre ako v prvom zápase, napriek tomu sme mali veľkú šancu na postup. Počas prvého polčasu sme nevyvíjali na domácich taký tlak, ako sme chceli. Po zmene strán to bolo z našej strany lepšie, no náš cieľ sme nedosiahli."



Frankfurt odohrá prvé semifinále proti "The Blues" 2. mája o 21.00 h na domácom štadióne. Odveta je na programe o týždeň neskôr na Stamford Bridge.