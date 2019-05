EURÓPSKA LIGA: Sarri pred odvetou s Frankfurtom: Zaslúžime si trofej

Odvety semifinále Európskej ligy 2018/2019 - štvrtok 9. mája (21.00 SELČ):



FC Chelsea - Eintracht Frankfurt /pvý zápas: 1:1, rozhodca: Ovidiu Hategan (Rum.)/



FC Valencia - Arsenal Londýn /prvý zápas: 1:3, rozhodca Danny Makkelie (Hol.)/



Bratislava 9. mája (TASR) - Futbalistom londýnskeho Arsenalu sa v závere tejto sezóny v domácej lige nedarí, ale môžu si napraviť chuť v Európskej lige. Od postupu do finále ich delí iba kúsok, keď pred štvrtkovou odvetou vo Valencii majú náskok 3:1. Zverencov trénera Unaia Emeryho však nečaká nič ľahké. Valencia ťahá v domácom prostredí osemzápasovú šnúru víťazstiev so skóre 22:8. Arsenal má navyše mizernú formu na ihriskách súperov, keď v predošlých dvoch dueloch inkasoval po tri góly.citovala agentúra dpa trénera Arsenalu Unaia Emeryho. Preňho bude mať súboj osobitý náboj, keď na lavičke Valencie strávil obdobie rokov 2008 - 2012.Valencia sa na odvetu naladila najlepšie ako mohla, keď cez víkend v La Lige deklasovala Huescu 6:2. Do zostavy sa jej vráti Francis Coquelin, ktorý vynechal prvý duel pre kartový trest. Dvadsaťsedemročný defenzívny stredopoliar prišiel do Valencie vlani práve z Arsenalu:Valencia aj Arsenal majú v EL motiváciu navyše. Oba kluby v lige zaostávajú za priečkami zaručujúcimi postup do Ligy majstrov. Miestenku si však môžu zaistiť titulom v európskej súťaži číslo dva.Chelsea sa o LM strachovať nemusí, keď si vo víkendovej generálke na semifinálovú domácu odvetu poradila s Watfordom 3:0 a v Premier League neskončí horšie ako štvrtá. "The Blues" však poháňa túžba po trofeji. Vo februári premárnili šancu na víťazstvo v FA Cupe a EL je posledná šanca trénera Maurizia Sarriho na úspech v premiérovej sezóne na lavičke Chelsea.povedal Sarri. Rovnaké ambícia má aj ich štvrtkový súper Eintracht Frankfurt. Nemci minulý týždeň vybojovali remízu 1:1 a pred odvetou neskladajú zbrane. Hoci cez víkend utrpeli ligový debakel od Leverkusenu 1:6, vo Frankfurte veria v dobrý výsledok. Optimizmus im dodáva aj návrat Anteho Rebiča po kartovom treste.povedal podľa agentúry dpa športový riaditeľ Eintrachtu Fredi Bobič.