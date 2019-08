EL: Slovan splnil cieľ, Kozák:Teším sa, je to však iba polčas

Hoci bol Kozák s výsledkom spokojný, upozornil aj na nedostatky.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Ján Kozák ml. si udržal stopercentnú bilanciu aj po stredajšom prvom stretnutí predkola Európskej ligy 2019/2020 s Dundalkom. "Belasí" navyše splnili základný cieľ - neinkasovať na domácej pôde a do odvety v Írsku si vybojovali náskok 1:0.



Hoci bol Kozák s výsledkom spokojný, upozornil aj na nedostatky. "Chceli sme hrať pozorne na nulu, to sa nám podarilo. V prvom polčase sme však ľahko stratili loptu a z toho vyplynula šanca, druhá z následného rohu. Musíme hrať rýchlejšie s loptou, to nám v prvom polčase chýbalo," povedal Kozák. Po zmene strán jeho zverenci nabrali druhý dych. Ich výkon postupne gradoval, vplyv na to mali aj dva sporné momenty, po ktorých sa Bratislavčania dožadovali pokutových kopov. "To sú tie emócie, pre ktoré hráme futbal. Tie chvíle nás naštartovali, asi to tak malo byť," pripustil Kozák.



Slovan mal v predošlých zápasoch EL problémy v záverečných minútach. Inak tomu nebolo ani v stredu. Domáci síce rozhodli v 87. minúte vďaka Davidovi Holmanovi, v závere však mohli prísť o víťazstvo. Zachránil ich brankár Dominik Greif. "Po góle hostia ožili a išli dopredu. Tlak sme očakávali, aj s trochou šťastia sme ho ustáli. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať, boli sme lepší. Boli tam aj nejaké sporné momenty, ale to nedokážem posúdiť, pretože som to z druhej strany nevidel dobre. Dôležité je, že sme udržali nulu, to je v Európe najpodstatnejšie," uviedol Greif.



Odveta s Dundolkom bude na budúci týždeň v utorok. Slovan bol už pred dvojzápasom v úlohe favorita a potvrdil to aj výkonom. Na rozdiel od duelu s Feronikeli boli spokojní aj diváci. "Mám z toho radosť, ale sme ešte iba v polčase a máme na čom pracovať. Zatiaľ sme nič nedosiahli. Hlavné sú tie emócie, vidíte to aj na hráčoch, ja som to videl. Verím, že ešte zažijeme takéto radostné chvíle," skonštatoval Kozák. Súhlasil s ním aj Greif, ktorý poukázal na kvalitu súpera. "Je to írsky majster a ukázal, že je výborný. Máme dobrý výsledok, ale musíme sa dôsledne pripraviť. Už sme tento rok videli, že nám nedá nikto nič zadarmo."