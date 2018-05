Emery by sa mal stať novým trénerom Arsenalu Londýn

Bývalý kouč Paríža St. Germain podľa BBC nahradí na poste Arsena Wengera.

Londýn 22. mája (TASR) - Unai Emery by sa mal stať novým trénerom futbalistov Arsenalu Londýn. Bývalý kouč Paríža St. Germain podľa BBC nahradí na poste Arsena Wengera. Proces výberu kormidelníka mali pod palcom výkonný riaditeľ Arsenalu Ivan Gazidis so šéfom pre futbalové operácie Paulom Sanllehim. Voľba údajne napokon padla na Emeryho, ktorý v ročníku 2017/2018 slávil s PSG domáce treble.



V Lige majstrov sa však Parížania dostali iba do osemfinále, čo sa majiteľom klubu málilo a po skončení sezóny s ním ukončili spoluprácu. Štyridsaťpäťročného Španiela by v priebehu tothto týždňa mali oficiálne predstaviť ako nového trénera Arsenalu na tlačovej konferencii v priestoroch Emirates Stadium. Emery pred pôsobením v Paríži sedel na lavičke Sevilly, s ktorou trikrát za sebou triumfoval v Európskej lige UEFA.