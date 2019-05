EMPIRE Slovak Open bude 2019 bez Schmiedlovej

V Trnave sa predstavia štyri hráčky z prvej svetovej stovky - nasadená jednotka Ruska Jevgenija Rodinová, Francúzka Fiona Ferrová, Švédka Johanna Larssonová a Nemka Laura Siegemundová.

Trnava 10. mája (TASR) - Májový turnaj EMPIRE Slovak Open bude v roku 2019 na Slovensku opäť najväčším ženským tenisovým podujatím. Od sezóny 2013 má štatút medzinárodných majstrovstiev SR žien v tenise. Hrá sa v trnavskom klube TC EMPIRE na Hajdóczyho ulici a v tomto roku sa koná už jedenástykrát.



Podujatie prinieslo počas predchádzajúcich desiatich ročníkov špičkové výkony mnohých hráčok z prvej dvestovky rebríčka WTA, čím si získalo stabilné miesto nielen na slovenskej, ale aj svetovej scéne. Svojou navýšenou dotáciou od roku 2015 na 100.000 USD patrí celosvetovo medzi najväčšie a najkvalitnejšie obsadené turnaje kategórie ITF.



Do hlavnej súťaže dvojhry dostali v roku 2019 voľné karty Jana Čepelová, Tereza Mihalíková, Lenka Stará a Maďarka Timea Babosová. Do kvalifikácie dvojhry majú voľné karty Slovenky Katarína Kužmová, Viktória Morvayová, Laura Maluniaková a Vivien Juhászová.



V Trnave sa predstavia štyri hráčky z prvej svetovej stovky - nasadená jednotka Ruska Jevgenija Rodinová, Francúzka Fiona Ferrová, Švédka Johanna Larssonová a Nemka Laura Siegemundová. Vo štvrtok sa z turnaja odhlásila slovenská fedcupová reprezentantka Anna Karolína Schmiedlová - šampiónka z roku 2014. Dvojkolková kvalifikácia odštartuje v pondelok, do hlavnej súťaže postúpi osem hráčok. Finále štvorhry je na programe v sobotu popoludní, finále dvojhry v nedeľu o 11.00 h. Informoval o tom oficiálny web podujatia.