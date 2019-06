EURO 2020: Boženíkovi sa tlačili do očí slzy šťastia, Hapal ho objal

Talentovaný hráč MŠK Žilina sa síce gólovo nepresadil, ale odviedol kus práce v prospech celého kolektívu.

Bratislava 12. júna (TASR) - Útočník Róbert Boženík prežíval v utorkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 proti Azerbajdžanu euforické pocity šťastia a radosti. Vo veku 19 rokov sa premiérovo objavil v základnej zostave slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorá v Baku "sfúkla" domácich a zvíťazila presvedčivo 5:1. Talentovaný hráč MŠK Žilina sa síce gólovo nepresadil, ale odviedol kus práce v prospech celého kolektívu.



"Neverím tomu, čo všetko sa v tento večer udialo. Sú to neopísateľné pocity. Ak mám povedať pravdu, tlačia sa mi slzy do očí od šťastia, pretože je to niečo neuveriteľné. Keď som bol malý chlapec, tak som si dával cieľ, že raz chcem hrať za reprezentáciu a v devätnástich rokoch som si odkrútil premiéru v kvalifikácii. Je to pre mňa neuveriteľné, úžasné. Vyhrali sme 5:1, nič viac si nemôžem priať," vravel v mixzóne Bakcell Areny očividne dojatý útočník, ktorý v uplynulej sezóne Fortuna ligy nastrieľal 13 gólov. Jeho výkony na klubovej úrovni i z výberu do 21 rokov neunikli pozornosti členov realizačného A-tímu. Tréner Pavel Hapal mu dal šancu predviesť sa už v druhom polčase piatkového prípravného zápasu v Trnave s Jordánskom (5:1) a Boženík ukázal viaceré zaujímavé ťahy.



To, že nastúpi aj o štyri dni neskôr v Baku a dokonca rovno v základe, sa dozvedel na predzápasovej príprave. Práve on bol tým jediným a zároveň obrovským prekvapením, ktoré tréner deň pred stretnutím avizoval v súvislosti so základnou zostavou. Skôr sa totiž rátalo s tým, že na hrote nastúpi Ondrej Duda alebo Pavol Šafranko, napokon sa ťah s Boženíkom ukázal ako správny. "Trošku som bol možno prekvapený, že tam svieti moje meno, ale tešil som sa na to. Nemal som žiadne veľké očakávania. Myslím si, že sa mi podarilo splniť to, s čím ma tréner posielal do zápasu. Keď som schádzal dole z ihriska, objal ma a povedal, že ešte si na prvý gól musím počkať," poznamenal Boženík, ktorý mal dve solídne príležitosti.



Azerbajdžanci podľa jeho slov nemali nárok na lepší výsledok. "Vedeli sme, čo môžeme od nich očakávať, že väčšinou hrajú na rýchle protiútoky a zo zabezpečenej obrany. Myslím si, že sme si to postrážili. Zápas sme kontrolovali a pripísali sme si tri body do tabuľky. Teraz sa môžeme s radosťou rozísť na dovolenky, trošku si oddýchnuť a pripraviť sa na novú sezónu." Neprekážalo mu, že neprispel k päťgólovej kanonáde. "Nemôžem byť smutný, pretože sme vyhrali 5:1, hral som od začiatku a v devätnástich rokoch som nastúpil v kvalifikácii za národný tím. Takže som spokojný. Mal som okolo seba najlepších futbalistov, akých Slovensko má. Ako chlapec som sníval, že raz budem v reprezentácii a keď som schádzal z ihriska, tak mi tlieskali Miňo Škriniar, Marek Hamšík, 'Kuco', Stano Lobotka... Objali ma a pre mňa je to neopísateľné. Tlačia sa mi slzy do očí, keď o tom hovorím," dodal hráč, o ktorého sa údajne zaujíma taliansky klub FC Janov.