EURO 2020: Insigne režíroval obrat, Mancini: Tím ukázal charakter

Turín 12. júna (TASR) - Talianski futbaloví reprezentanti zostávajú aj po štvrtom vystúpení v J-skupine kvalifikácie EURO 2020 stopercentní. V utorok v Turíne síce prehrávali s Bosnou a Hercegovinou v polčase po góle Edina Džeka 0:1, ale po zmene strán dokázali skóre otočiť a po víťazstve 2:1 vedú tabuľku s plným počtom 12 bodov a skóre 13:1.



"Squadru azzurru" nezlomil inkasovaný gól Džeka z 32. minúty, v druhom dejstve predviedla skvelý obrat, ktorý režíroval Lorenzo Insigne. Útočník SSC Neapol krátko po prestávke vyrovnal vydareným volejom po rohovom kope a v závere riadneho hracieho času prihral na víťazný gól Marcovi Verrattimu. "Zápasy po konci klubovej sezóny nie sú nikdy jednoduché, obzvlášť, keď sú takéto tesné. V prvom polčase sme príliš roztvorili ihrisko a dostatočne nepokrývali súpera, no v druhom sme sa zlepšili a zaslúžene vyhrali. Nebolo ľahké otočiť to. Riskovali sme, čo sa nám pri súperových kontrách mohlo ľahko vypomstiť, no vpredu sme hrali chytro," zhodnotil duel tréner talianskej reprezentácie Roberto Mancini.



Bývalý kouč Manchestru City či Interu Miláno vyzdvihol nezlomnosť svojho mužstva. "Očakával som možné ťažkosti. Ukázali sme však vnútornú silu a vieru zvrátiť nepriaznivý vývoj," poznamenal. Taliani po neúspešnej kvalifikácii MS 2018 nechcú dopustiť ďalšie zaváhanie a prebiehajúcou elimináciou kráčajú bez straty "kvetinky". "Zatiaľ sme nič nedokázali. Nemôžeme si myslieť, že Taliansko je futbalový fenomén len preto, že sme vyhrali pár zápasov. Ešte nás čaká veľa práce," krotil eufóriu autor víťazného zásahu Verratti. "Je dôležité, že sme na prvom mieste v tabuľke, na ostatné tímy sa nepozerám. Chceme sa dostať do čo najlepšej pozície, aby sme mali reálnu šancu niečo dokázať na EURO 2020. Vývoj je pre nás zatiaľ veľmi pozitívny. Dnes sme urobili ďalší krok na našej ceste. V ťažkých chvíľach ukázalo toto mužstvo charakter," dodal Mancini, ktorý prevzal kormidlo po zbabranej kvalifikácii MS.



Útočník AS Rím Džeko svojím gólom obral Talianov o čistý štít, tí neinkasovali v predchádzajúcich šiestich dueloch za sebou. Bosna a Hercegovina je v tabuľke so štyrmi bodmi až piata. "Zaslúžili sme si remízu. Taliani však mali v druhom polčase viac energie. Najviac ľutujem, že sme v ňom nedokázali skórovať, hoci sme si vypracovali dosť šancí. Stále verím, že sa kvalifikujeme na ME. Hrali sme zlý zápas s Fínmi, stratené body nás môžu ešte veľmi mrzieť," povedal 33-ročný Džeko. V ďalšom zápase skupiny Grécko prekvapujúco podľahlo doma Arménsku 2:3, Fínsko uspelo na pôde Lichtenštajnska 2:0.