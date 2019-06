EURO 2020: Maďari skolili Wales gólom Pátkaia: Triumf srdca

Po centri ľavého obrancu Mihalya Korhúta dokázal Adam Szalai na hrote vyhrať osobný súboj, naviazal na seba dvojicu obrancov a odrazenú loptu upratal Pátkai do siete.

Budapešť 12. júna (TASR) - Maďarskí futbalisti dokázali v utorňajšom súboji "slovenskej" E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 eliminovať silné stránky Walesu a po víťazstve 1:0 kraľujú tabuľke s deviatimi bodmi zo štyroch zápasov. O výsledku rozhodol v 81. minúte gól Mátého Pátkaia.



Po centri ľavého obrancu Mihalya Korhúta dokázal Adam Szalai na hrote vyhrať osobný súboj, naviazal na seba dvojicu obrancov a odrazenú loptu upratal Pátkai do siete. "Aj s trochou šťastia som sa ocitol v správnej chvíli na správnom mieste," opísal kľúčový moment stretnutia stredopoliar MOL Vidi FC. "Nezáleží na tom, kto dal gól. Celý tím bojoval ako o život. Vždy, keď vybehnem na ihrisko v národnom drese, som rozhodnutý vydať zo seba maximum. Na konci sezóny už siahame na dno síl, všetci sme však žili zápasom. Bol to triumf srdca. Teraz sme všetci videli, ako mužstvo bojuje za svoje sny." Zverenci trénera Marca Rossiho dokázali neutralizovať silné stránky súpera. "Museli sme predísť situácii, že nás Wales prevýši a získa momentum. To sa nestalo, nedokázali našu defenzívu narušiť," uviedol Pátkai pre Nemzeti Sport.



Maďari začali kvalifikáciu prehrou 0:2 na Slovensku, ale odvtedy sa vezú na víťaznej vlne. Po heroickom výkone pokorili doma Chorvátsko 2:1, uspeli v Azerbajdžane 3:1 a teraz získali cenný waleský skalp. Počítajúc aj prípravné stretnutia ťahajú šnúru piatich výhier. Tabuľku skupiny vedú s deviatimi bodmi, no odohrali o zápas viac ako všetky ostatné tímy v skupine. Slováci majú šesť bodov rovnako ako Chorváti, Wales získal tri body a Azerbajdžan čaká na prvý zápis. "Tabuľka vyzerá veľmi dobre, sme vo vynikajúcej pozícii, ale ešte nie je nič rozhodnuté. Musíme vyhrávať najmä domáce zápasy," zdôraznil Pátkai.



V drese hostí potvrdil Gareth Bale streleckú mizériu, po hodine hry zahodil obrovskú tutovku. Hviezda Realu Madrid čaká na gól už tri mesiace. Na viacerých hráčoch hostí, ktorým sa už dávnejšie skončila klubová sezóna, bola vidno chýbajúca zápasová prax. Wales zaznamenal v priebehu troch dní druhú tesnú prehru, v sobotu podľahol v Osijeku Chorvátsku 1:2. "V oboch zápasoch bolo vidno, že mnohým hráčom chýbajú fyzické sily a zápasová prax. Je ťažké žiadať od Garetha, ktorý nehral šesť týždňov, aby teraz v rýchlom slede nastúpil na dva zápasy. Žiadame od hráčov zázraky. To isté platí aj o Ethanovi Ampaduovi či Davidovi Brooksovi," povedal tréner Walesu Ryan Giggs. Jeho mužstvu patrí štvrtá priečka, jediné tri body získalo po úvodnom triumfe 1:0 nad Slovenskom. "Ak chceme postúpiť, budeme musieť vyhrať takmer všetky zostávajúce zápasy," tvrdí Giggs.