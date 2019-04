EURÓPSKA LIGA: Arsenal zdolal Neapol, Emery však dvíha varovný prst

Futbalisti anglického veľkoklubu na Emirates Stadium rozhodli o svojom triumfe 2:0 už v úvode zápasu.

Londýn 12. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn si pootvorili dvere do semifinále Európskej ligy UEFA. V úvodnom štvrťfinálovom dueli v šlágri štvrtkového programu zdolali SSC Neapol 2:0. Tréner Gunners Unai Emery však pred odvetou na San Paolo (18. apríla) tlmí prílišný optimizmus a varuje pred ofenzívnou silou talianskeho vicemajstra.



"Dosiahli sme dobrý výsledok, ešte však nie je o ničom rozhodnuté. V Neapole to bude veľmi náročné. SSC je doma veľmi silný, strieľa veľa gólov. Šance na postup vidím na 50:50. Na ihriskách súperov nám to v Premier League nevychádza podľa našich predstáv, čo sa potvrdilo aj minulú nedeľu v súboji s Evertonom, v ktorom nám chýbal tímový duch," uviedol Emery pre akreditované médiá.



"Kanonieri" na Emirates Stadium rozhodli o svojom triumfe už v úvode zápasu. Po štvrťhodine hry otvoril skóre Aaron Ramsey, o desať minút neskôr prekonal vlastného brankára Kalidou Koulibaly. "Mali sme skvelý začiatok. Po našom druhom góle súper prevzal iniciatívu. V prvom polčase mal jednu šancu, v druhom ďalšie dve, no podarilo sa nám udržať čisté konto a v závere sme si zaslúžili streliť tretí gól," dodal Emery.



Neapol neuspel ani v ôsmom zápase v európskych klubových súťažiach na anglickej pôde, po štvrtkovom dueli má bilanciu šesť prehier a dve remízy. "Prvý polčas bol z našej strany naozaj zlý. Nedokázali sme kontrolovať hru a výsledkom boli dva góly v našej sieti. V druhom dejstve sme pridali a vypracovali sme si viaceré príležitosti, no nepremenili sme ich. Doma urobíme všetko pre to, aby sme zmazali manko a naklonili postupové misky na našu stranu. Bude sa hrať v inom prostredí pred našimi fanúšikmi. Verím môjmu tímu," zdôraznil kouč Neapola Carlo Ancelotti.